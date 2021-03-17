Президент Садыр Жапаров 17 марта вместе с президентом России Владимиром Путиным приняли участие в запуске золоторудного предприятия на месторождении Джеруй.

На церемонии запуска Жапаров сказал, что «успешная реализация проекта „Джеруй“ даст мощный импульс развитию инвестиционного потенциала страны».

*Реализацией проекта займется на месторождении Джеруй в Таласской области займется компания «Альянс Алтын». При этом, в 2015 году лицензия на право разработки рудника была продана на аукционе за $100 млн российской компании «Восток-геолдобыча», которая входит в состав корпорации «Русская платина».

Вместе с этим Жапаров добавил, что при реализации проекта на месторождении нужно соблюдать все экологические требования и вести диалог между предприятием и местным населением.

«Кыргызстан и впредь будет поддерживать подобные проекты, которые способствуют повышению потенциала горной промышленности и, разумеется, развитию экономики страны в целом. Мы всегда рады приходу российских инвестиций на кыргызский рынок», — сказал Жапаров.

На самом предприятии, по словам президента работают более 95% кыргызстанцев.

Президент России Владимир Путин принял участие в запуске месторождения в онлайн-формате, сообщив, что Кыргызстан и Россия осуществили «один из самых масштабных совместных проектов».

«Речь идет о рекордных объемах российских инвестиций на территории Кыргызстана, которые составят порядка $600 млн», — сказал Путин. Добавив, что на предприятии планируется добывать около 5 тонн золота в год.

Простой на Джеруе

Завод на месторождении Джеруй простаивает с октября 2020 года. Тогда во время смены власти в столице и беспорядков в регионах неизвестные проникли на золоторудное месторождение и начали вывоз имущества. Затем они подожгли одно из зданий компании, ограбили склад и разбили окна машин.

Ущерб из-за нападения на Джеруй составил около 15 млн долларов. Милиция начала досудебное производство по факту беспорядков на предприятии.

Садыр Жапаров, будучи на посту премьер-министра и и. о. президента, сказал, что сожалеет о погромах Джеруя и других месторождений, так как они усугубили экономический кризис. Он защитил сельчан, участвовавших в беспорядках и уничтожении чужой собственности.

Позже представители таласцев выдвинули условия инвесторам: отдать долю в 50% от разработки месторождения им или государству и пересмотреть условия работы. Они дали инвесторам «срок до Нового года» на выполнение условий.