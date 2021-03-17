Пресс-служба Генпрокуратуры 16 марта сообщила, что Фонд развития Иссык-Кульской области в период с 2015 по 2020 год причинил государству ущерб в размере 150 млн сомов.

В чем подозревают Фонд развития?



В надзорном органе отметили, что фонд нерационально и неэффективно использовал деньги, ежегодно поступающие от «Кумтор Голд Компани».

* Основная цель Фонда развития Иссык-Кульской области — это внебюджетное финансирование программ социально-экономического развития Иссык-Кульской области.

«Средства Фонда в течение длительного времени систематически, без каких-либо оснований расходовались на другие цели, не имеющих отношения к социально-экономическому развитию области», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В надзорном органе сообщили, что сметы финансирования строительства и ремонта различных объектов составлялись и утверждались без разработанных в установленном порядке проектно-сметной документации. Их составляли лишь по субъективному решению должностных лиц органов управления Фонда.

Но целевое использование выделенных на это средств никто не контролировал, вследствие чего значительную часть денег присваивали путем составления подложных документов.

«Вышеуказанное свидетельствует о том, что органами управления Фонда создана устойчивая коррупционная схема вывода государственных финансовых средств в частное распоряжение для дальнейшего бесконтрольного использования, растраты и хищения», — отметили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе сообщили, что 5 марта это дело в ЕРПП зарегистрировали по статье «Коррупция», а материалы для расследования передали в ГКНБ.

В предыдущие годы Фонд не раз оказывался в центре коррупционного скандала. Так, Генпрокуратура в начале декабря 2020 года сообщила, что сотрудники Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области нанесли государству ущерб в размере 13 млн сомов.

Они в период с 2015 по 2019 годы, заключая договоры на строительство различных объектов, завышали в документах стоимость некоторых работ и указывали фактически невыполненные работы.

Как формируется Фонд?

Денежные средства Фонда развития Иссык-Кульской образуются за счет «Иссык-Кульского взноса» от ЗАО «Кумтор Голд Компани», а также за счет других средств, не противоречащих законодательству Кыргызстана.

Фонд ежегодно получает от «Кумтор Голд Компани», которая разрабатывает месторождение Кумтор, 1% от размера годовой прибыли. В 2020 году Фонд развития Иссык-Кульской получил от компании 781 млн сомов.