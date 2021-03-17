Накануне Наццентр по предупреждению пыток на брифинге обнародовал предварительный отчет по посещению изоляторов временного содержания в Чуйской области и в Бишкеке. По данным организации, в ИВС ГУВД Бишкека представители Наццентра обнаружили французского гражданина — он сидел там уже два месяца.

Им оказался владелец ресторана La Maison Филипп Лаффорг, подозреваемый в мошенничестве.

При этом, по кыргызскому законодательству, в изоляторе временного содержания можно содержать задержанных не более 48 часов. Следственно-арестованные же при избрании соответствующей меры пресечения должны находиться в СИЗО.

Что известно о деле?

В МВД подтвердили факт ареста иностранца. Однако, по данным ведомства, он находится не в ИВС ГУВД Бишкека, а в СИЗО-1. Следствие по его делу завершено, дело передано в Первомайский районный суд.

По данным пресс-службы Первомайского райсуда, Филипп Жан-Мари Лаффорг обвиняется в преступлении по статье «Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребление доверием, группой лиц по предварительному сговору, совершенные в особо крупном размере».

Обвинительное заключение гласит, что ресторатор взял у одного из своих знакомых деньги в долг и не вернул их.

Что говорит защита?

В интервью ИА 24.kg адвокат французского подданного Акыл Мухамбетов заявил, что договоренность о займе у Лаффорга с заявителем и правда была. Только речь шла о $75 тысячах, а не о $155 тысячах, о которых говорит следствие.

Кроме того, по словам защиты, владелец ресторана с заявителем «не договаривались о точных сроках возвращения долга».

«Надеюсь, что получится добиться домашнего ареста, потому что он не несет угрозу общественности и имеет свое жилье здесь. Он согласен выплатить $75 тысяч даже с процентами. Но не ту сумму, которую вменяет ему следствие. Истец ни с того ни с сего сказал: “если сегодня не будет денег, обращусь в милицию”», — рассказал Мухамбетов.

Первое заседание по делу состоится в четверг, 18 марта. В Первомайском райсуде Бишкека эту информацию подтвердили.

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