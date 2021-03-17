Изъятые вещества при обыске, фото: МВД Изъятые вещества при обыске, фото: МВД

В пресс-службе МВД сообщили, что милиция задержала гражданку России, которую подозревают в продаже наркотических и психотропных веществ в Бишкеке.

В МВД отметили, что продажа наркотиков осуществлялась онлайн, через мессенджер Телеграм. Во время розыска милиция задержала подозреваемую 1993 года рождения.

В ходе обыска по месту жительства задержанной милиция нашла препараты неизвестного происхождения в виде таблеток и курительные принадлежности. Заключение судебно-химической экспертизы показало, что изъятые вещества оказались «новым психоактивным веществом» весом 41 грамм.

Милиция продолжает розыск других причастных к делу о продаже наркотиков.