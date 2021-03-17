Партии «Бүтүн Кыргызстан», «Улуу журт», «Бир бол», «Улуттар Биримдиги» заявили о том, что в Оше используется админресурс и оказывается давление на конкурентов.

По словам представителя партии «Улуттар биримдиги» Дастана Ходжаева, админресурс используется «в немыслимых масштабах». Он сообщил, что четыре кандидата от партии, несколько руководителей квартальных комитетов «были вызваны в городскую мэрию» и уволены с работы.

«У нас разные пути с теми кто вчера называя себя “провластными партиями” входили в состав “Биримдика” и “Мекеним Кыргызстана”, а сегодня “поменяли калпаки” и вошли в состав “Ата-Журт Кыргызстана”. У них нет морального права подписывать меморандум [о проведении выборов] вместе с нами», — сказал он.

Представитель партии «Бутун Кыргызстан» рассказал, что в городе раздают деньги, а домкомы говорят — «Мы отдали списки в “Ата-Журт Кыргызстан”». Он сообщил «о насильном увольнении» кандидата, который работал в одной из школ и был в составе их партии.

Он считает, что «нет смысла подписывать меморандум с партией, которая заведомо нарушает положения, прописанные в нем, и грубо нарушает закон о выборах».

«Действия представителей партии “Ата-Журт Кыргызстан” дают полное основание убрать их из списка регистрации», — сказал он.

Члены партии добавили, что они будут обращаться в соответствующие органы с заявлением на «Ата-Журт Кыргызстан».

Несмотря на это координатор партии «Ата-Журт Кыргызстан» по городу Ош Акыл Туголбаев сообщил, что на партию наговаривают, а снимать кого-то с должности у партии нет никаких полномочий.

«Если есть доказательства и факты, пожалуйста адресуйте в территориальные избирательные комитеты и соответствующие органы. Беспочвенные обвинения здесь неуместны […] Мы работаем в силу своих возможностей, ведем свою политику», — сказал Туголбаев.

Заместитель главы ЦИК Абдыжапар Бекматов отметил, что меморандум «не официальный документ» и «не имеет никакой юридической силы». Но, Бекматов также сообщил, что жалобы поступившие на партию «Ата-Журт Кыргызстан» будут взяты под контроль соответствующими органами.

«Мы обсудили эти проблемы с представителями правоохранительных органов, прокуратуры, руководителями регионального отделения ГКНБ и с представителями партий. Они написали свои заявления. На данный момент создан конкретный план, ведем работу по нему», — сказал Бекматов.

«Ата-Журт Кыргызстан»

Партию «Ата-Журт Кыргызстан» связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Но на сайте Министерства юстиции руководителем партии «Ата-Журт Кыргызстан» указан Айбек Маткеримов.

Маткеримов односельчанин Камчыбека Ташиева — он начиная с 2016 года до октября 2020 года был депутатом в айыл окмоту Барпы от партии «Ата-Журт», лидером которой был нынешний глава ГКНБ. Он еще в в 2010 году пришел в Жогорку Кенеш в составе партии «Ата-Журт».

Кроме этого, сын Ташиева Тай-Мурас Ташиев — кандидат в Джалал-Абадский городской кенеш от партии «Ата-Журт Кыргызстан».

Бывший мэр города Ош Мелис Мырзакматов в беседе с блогером Адылом Акжол уулу сообщил, что на выборах принимают участие люди прикрывающиеся именем Камчыбека Ташиева. В то же время он отметил, что «в истории Кыргызстана не было такого, чтобы глава спецслужбы основал партию».

Партия «Улуттар Биримдиги», основателем которой является сам Мырзакматов, также участвует в предвыборной гонке в Ошский городской кенеш.

Выборы в местные кенеши Кыргызстана пройдут 11 апреля. В Оше ведут борьбу за место в городском кенеше девять партий.