Обновлено в 15:40

В Свердловском райсуде 17 марта прошел суд над активистом Тилекматом Куреновым, который был одним из организатором митинга против новой Конституции. Его приговорили к заключению в СИЗО-1 Бишкека на один месяц.

«Сегодня с 16:00 я объявляю полную голодовку», — сказал задержанный при выходе из зала суда.

Суд прошел в закрытом формате, журналистов туда не впустили, здание оцепили сотрудники милиции. С утра возле здания суда собрались сторонники Куренова, а также те, кто выступает за свободу слова в Кыргызстане.

По словам активиста Жениша Молдокматова, суд не предоставил стороне защиты время для ознакомления с делом, поэтому адвокат ходатайствовал, чтобы им дали хотя бы два часа. В итоге суд удовлетворил их просьбу и отложил процесс до 12:30.

Молдокматов заявил, что сначала правоохранители говорили, что суд пройдет в Первомайском райсуде, но затем перенесли его в Свердловский.

«До последнего момента они нам не говорили, где пройдет суд, скрывали все. Также было при его задержании. Его допросили с нарушениями. Я обращаюсь ко всем! То, что происходит сейчас — это не просто давление, а репрессия всех неугодных власти!», — заявил он.

У здания суда также был и отец Тилекмата Куренова. Он считает, что причиной обысков у них дома, в офисе и задержания его сына является то, что Куренов «отказался вступать в команду президента Садыра Жапарова». По его словам, ему и его сыну много раз предлагали «крупные должности».

«Но мой сын отказывался, объясняя это тем, что там много подстав, а он хочет идти законным путем. Буквально три дня назад люди президента предлагали моему сыну любую должность и деньги, какие он попросит. Взамен они просили его не выступать против Конституции. Мой сын отказался, поскольку верен своей правде», — сказал он.

Правоохранительные органы задержали активиста 15 марта и водворили в ИВС на двое суток. В ГУВД Бишкека сообщили, что он задержан из-за публикаций в соцсетях в которых «замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам».

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД Бишкека и начаты досудебные производства по статьям “Публичные призывы к насильственному захвату власти”, “Покушение на массовые беспорядки” назначена судебно-лингвистическая экспертиза», — отметили в ГУВД.

Кто такой Тилекмат Куренов?

Тилекмат Куренов — гражданский активист. Он несколько раз выходил на митинги. Так летом 2020 года Куренов и его сторонники вышли на акцию с требованием перенести парламентские выборы и отправить в отставку правительство, которое «недееспособно». Кроме того, в декабре 2020 года он создал и возглавил движение в защиту месторождения Жетим-Тоо.

Также Куренов — член центра «Против Ханституции» и активно выступает против нового проекта Конституции и конституционной реформы.