Госкомитет национальной безопасности 17 марта сообщил, что для Таласского областного музыкально-драматического театра имени Капара Медетбекова музыкальное оборудование закупили по завышенной цене. По данным спецслужбы, стоимость оборудования завысили на более чем 10 млн сомов.

В ГКНБ отметили, что должностные лица управления капитального строительства (УКС)Таласской области через госзакупки приобрели музыкальное оборудование для драмтеатра на сумму 25 млн сомов у частных компаний.

Оборудование впоследствии приняли по акту-приемки должностные лица драмтеатра, УКС Таласской области и Госэкотехинспекции.

«В настоящее время ГКНБ проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление должностных лиц, причастных к указанным противоправным деяниям и возмещению причиненного ущерба», — отметили в ГКНБ.

История драмтеатра

Строительство Таласского областного музыкально-драматического театра имени Капара Медетбекова начали в 2008 году. Но из-за недостатка финансирования драмтеатр открылся только в 2017 году.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев тогда выделил 45 млн сомов из своего фонда. На открытии драмтеатра он говорил, что взял деньги «у одного русского богача».

«Если денег на декорации не хватит, выделю еще. Фонд Атамбаева формируется из других источников. У меня есть друзья в разных странах. Последние 45 млн сомов я тоже взял у одного русского богача. Скажу открыто, кыргызские богачи пожаднее будут. Ни тыйына не дадут», — сказал он.



