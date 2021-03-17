На заседании правительства 17 марта замминистра экономики и финансов Данияр Иманалиев заявил, что скорее всего выдача новых биометрических общегражданских паспортов (загранпаспортов) начнётся в сентябре.

Ранее государственная регистрационная служба сообщила, что выдачу начнёт с 1 мая.

«На сегодня есть значительные риски, что внедрить электронные паспорта к 1 мая не получится. Возможно, удастся запустить проект только в сентябре. Ведутся работы по проработке электронных чипов, но не решен вопрос по введению данных в паспорт лазерной надписью. Со стороны подрядчика проблема полностью не решена», — сказал он.

Премьер-министр Улукбек Марипов в свою очередь сообщил, что в таком случае правительству придётся продлить срок действия 40 тысяч загранпаспортов, чтобы кыргызстанцы смогли свободно выезжать за границу.

* Из-за «паспортного кризиса» премьер-министр Улукбек Марипов 9 марта уже временно продлил до 1 сентября 2021 года сроки действия:

паспорта гражданина Кыргызстана образца 2004 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами страны;

общегражданского паспорта гражданина Кыргызстана образца 2006 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами страны.

Паспортный кризис в Кыргызстане

Ранее глава ГРС Акын Мамбеталиев заявил, что в стране наступил «паспортный кризис». По его словам, сейчас у ведомства осталась 20 тысяч бланков, из которых 16 тысяч в обработке.

Биометрические электронные паспорта

Правительство решило внедрить биометрические электронные паспорта еще в 2015 году. Выдача электронных загранпаспортов в Кыргызстане должна была начаться с 2019 года. Однако процесс затянулся из-за расследования ГКНБ по тендеру, объявленному на закупку паспортов.

Бывший зампредседателя ГРС Тилек Батырканов в декабре 2020 года заявлял, что новые биометрические электронные паспорта начнут выдавать с апреля 2021 года, но потом сроки сдвинули на 1 мая этого года.