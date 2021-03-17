Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончался один пациент с COVID-19. Случай смерти зафиксирован в Чуйской области.

По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 485 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 55 человек. Больше всего человек заболевших в столице. В Таласской, Баткенской и Джалал-Абадской областях новых случаев заражения не выявили.

Бишкек — 30;

Чуйская область — 13;

Иссык-Кульская область — 5;

Нарынская область — 4;

Ош — 2;

Ошская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 87 045 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 56 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 980 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 16 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 333 пациента, из них 18 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 307 пациентов лечатся амбулаторно.