Активист Улан Үсөйүн был задержан на несколько часов сотрудниками патрульной милиции — его подозревали в вождении в нетрезвом состоянии. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

«Вчера сотрудники ГАИ поджидали меня у моего дома. Под предлогом якобы моего нетрезвого состояния меня повезли сдать тест на наличие алкогольных и наркотических веществ. В анализах не оказалось ничего», — указал активист.

В интервью ИА Vesti.kg он сказал, что за ним уже давно следят и к слежке он даже уже «привык». Однако в последнее время ему стали поступать угрозы о расправе.

«Мне присылают угрозы о расправе в виде сообщений и видеообращений со стороны групп спортсменов. Ранее мы собирались поехать в Ош, однако получили угрозы со стороны местных жителей. Нам пришлось обратиться по этому поводу в правоохранительные органы», — отметил Үсөйүн.

По его словам, задержания блогеров и активистов в последнее время можно отнести к «политическому преследованию».

«Это является актом политического преследования.Опыт прошлых лет нас совершенно ничему не учит. В конце концов это обернется против нынешней власти, как это было во времена Атамбаева и Жээнбекова», — заключил он.

Еще одно задержание

За последнее время это уже второй аналогичный случай с задержанием и экспертизами в отношении тех, кто критикует деятельность шестого созыва парламента и Садыра Жапарова по изменению Конституции.

В начале февраля 2021 года точно так же был задержан юрист Нурбек Токтакунов. Токтакунов выступал с критикой не только конституционной реформы, но и Верховного суда, который оправдал и Жапарова, но и его ближайших сторонников по ряду уголовных дел с нарушением процедур.

Юриста задержали патрульные милиционеры и препроводили в наркологический центр, не сообщив причин задержания. После сдачи анализов стало известно, что в крови Токтакунова не было алкоголя и каких-то иных веществ, перед ним извинились и отпустили.

Позже в ГУВД сообщили, что ориентировку на задержание Токтакунова дал некий подполковник милиции Н. Жураев. В ориентировке было указано, что Токтакунов якобы ведет машину в нетрезвом состоянии.

Сам Токтакунов написал в своем фейсбуке, что патрульные за его задержание по анонимному и не подтвердившемуся сообщению отделались дисциплинарным взысканием. По его мнению, выговоры милиционеры могли получить «за то, что они провалили какую-то операцию» — к этим мыслям его привела история с Үсөйүном.

«Может, задача была в фальсификации экспертизы или в подбрасывании наркотических средств? Машину-то я обсмотрел со всех сторон, но черт его знает, может как-то что-то припрятали. Иначе зачем, получив выговор за мое незаконное задержание, патрульная милиция снова проделывает тоже самое с Уланом Үсөйүном?» — отметил он.

Кто такой Улан Үсөйүн

Улан Үсөйүн — предприниматель, сторонник возрождения и сохранения исконных кыргызских традиций, автор ряда культурных и экономических проектов для молодежи, гражданский активист. Он был модератором мирного митинга «Re:акция».

*Первый митинг «Re:акция» прошел в ноябре 2019 года. Это была реакция общества на совместное расследование «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о выведенных из страны 700 миллионов долларах. Участники митинга требовали ареста экс-замглавы таможни Раимбека Матраимова и «реальных реформ», но так их и не дождались.

Позже Үсөйүн был модератором митинга за независимость, который прошел в ответ на высказывание председателя партии «Биримдик» Марата Аманкулова о том, что стране «пора одуматься и возвращаться» после 30 лет независимости.

Под статьями о митинге появились десятки фейков, которые защищали партию и оскорбляли участников митинга. Сам Үсөйүн стал объектом травли — фейки и интернет-тролли распространяли о нем недостоверную информацию, делали коллажи, надеясь на гомофобную реакцию со стороны аудитории. Позже он заявил о том, что за ним идет слежка — некие «неопознанные байкеши».

Далее он возглавил молодежное гражданское движение «Баштан Башта», которое занимается информированием и просвещением кыргызстанцев.

«Баштан Башта» не принимает конституционную реформу, предлагаемую Жапаровым и шестым созывом парламента, и требует от властей вернуться в русло законности. Его сторонники маршируют по бульвару Эркиндик от железнодорожного вокзала до площади Ала-Тоо за законность и против коррупции.



В конце февраля 2021 года движение Үсөйүна заявило о преследовании и оказании давления со стороны спецслужб.