Болот Баетов. Скриншот с аудиозаписи в соцсети Facebook.

На странице «Молодежь Оша/Оштун Жаштары» в фейсбуке 4 марта была распространена аудиозапись, связанная с партией «Ата-Журт Кыргызстан».

Автор публикации написал, что «представители партии “Ата-Журт Кыргызстан” в открытую говорят, что они провластная партия, а точнее, партия Ташиева».

На записи некий мужской голос представляется как «Болот Баетов» и предлагает второму мужчине по имени «Митал» «начать работу». Он также сообщает, что он в «команде Ташиева».

«Начинаем работу? Вы же в наших краях? Эту территорию мы никому же не отдадим, да, аке [старший брат]? Вы же знаете откуда я иду? В команде Ташиева. Власти», — говорит он по телефону.

Кроме этого, в публикации говорится о «запугивании» этнических узбеков со стороны представителей партии.

«Некоторые люди, представившись от данной партии, заставляют наших граждан узбекской национальности работать на партию, собирать голоса и даже подкупать голоса», — говорится в сопровождающем запись тексте.

Болот Баетов — юрист, он идет в списках партии «Ата-Журт Кыргызстан» под №29 в Ошский городской кенеш. В беседе с изданием «Азаттык» Баетов назвал аудиозапись «монтажом» и попыткой «очернить» его.

*В число кандидатов от партии «Ата-Журт Кыргызстан» в городской кенеш Оша входят так же недавно назначенный первый вице-мэр Замир Юсупов, руководитель муниципального предприятия «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов, заместитель руководителя ошского «Зеленхоза» Нурсултан Шакир уулу. Все три кандидата были в списках провластной партии «Биримдик» на выборах в местный кенеш.

Что говорят в органах и в самой партии

В УВД Оша сообщили, что по данному видео пока никаких обращений не было. Если поступит заявление, оно будет зарегистрировано в ЕРПП и начнется досудебное производство.

Во время выпуска материала не было возможности получить какой-либо комментарий от ГКНБ.

Представители же партии «Ата-Журт Кыргызстан» сообщили ИА Vesti.kg, что упоминаемый в записи кандидат назвал ее «монтажом», а сами они никакого нарушения не видят.

«Позавчера в Ошской территориальной избирательной комиссии разбирали данный вопрос. Кандидат от нашей партии [Болот Баетов] сказал, что это монтаж. Мы тоже слышали эту запись. Там нигде не звучат слова «партия», «кандидат», «конкурент» и т.д. Человек может быть в команде Ташиева. А Камчыбек Ташиев на сегодняшний день находится во власти. Здесь нет никаких опасных слов. Соответственно, никакого нарушения мы не видим», — заключили там.

Партия «Ата-Журт Кыргызстан» и админресурс

Партию «Ата-Журт Кыргызстан» связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Но на сайте Министерства юстиции руководителем партии «Ата-Журт Кыргызстан» указан Айбек Маткеримов.

Маткеримов односельчанин Камчыбека Ташиева — он, начиная с 2016 года до октября 2020 года был депутатом в айыл окмоту Барпы от партии «Ата-Журт», лидером которой был нынешний глава ГКНБ. Он еще в в 2010 году пришел в Жогорку Кенеш в составе партии «Ата-Журт».

В 2017 году он был кандидатом в Джалал-Абадский городской кенеш от партии «Ата-Журт». В прошлом году в октябре, на парламентских выборах результаты которых были отменены он числился в списках партии «Мекенчил», а Камчыбек Ташиев возглавлял «Мекенчил».

Кроме этого, сын Ташиева Тай-Мурас Ташиев — кандидат в Джалал-Абадский городской кенеш от партии «Ата-Журт Кыргызстан».

Бывший мэр города Ош Мелис Мырзакматов в беседе с блогером Адылом Акжол уулу сообщил, что на выборах принимают участие люди прикрывающиеся именем Камчыбека Ташиева. В то же время он отметил, что «в истории Кыргызстана не было такого, чтобы глава спецслужбы основал партию».

Партия «Улуттар Биримдиги», основателем которой является сам Мырзакматов, также участвует в предвыборной гонке в Ошский городской кенеш.

15 марта в городе Ош прошел съезд нескольких партий. На нем партии «Бүтүн Кыргызстан», «Улуу журт», «Бир бол», «Улуттар Биримдиги» заявили о том, что в Оше используется админресурс и оказывается давление на конкурентов со стороны «Ата-Журт Кыргызстан».

Заместитель главы ЦИК Абдыжапар Бекматов отметил, что жалобы поступившие на партию «Ата-Журт Кыргызстан», будут взяты под контроль соответствующими органами.

Выборы в местные кенеши Кыргызстана пройдут 11 апреля. В Оше ведут борьбу за место в городском кенеше девять партий.

Материал подготовили: Элвира Султанмурат кызы, Елена Короткова