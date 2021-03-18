Бишкекский городской суд 18 марта оставил под стражей бывшего экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Его задержали по делу об организации беспорядков, произошедших 9 октября на центральной площади Бишкека.

Ниязов будет находится в СИЗО-1 до 13 апреля.

Представительница партии СДПК в интервью «Азаттыку» отметила, что Ниязов единственный, кого держат в заключении по этому делу.

«С момента задержания было проведено лишь одно следственное мероприятие — допрос. С тех пор он просто находится в СИЗО, когда будет суд, неизвестно. При этом Фарид Ниязов болен, в марте был консилиум врачей, которые дали заключение: “гипертоническая болезнь 3 стадии высокого риска”. Но его не отпускают под домашний арест», — сказала Жолдубаева.

По словам его адвоката Замира Жоошева, согласно перечню, утвержденному правительством, лицам с такой болезнью запрещено содержаться под стражей.

«Политическое решение»

Сам Ниязов назвал решение горсуда оставить его под стражей — политическим. Обращение политика опубликовала у себя в фейсбуке Жолдубаева.

«Ни судьи, ни прокуроры, ни следователи не могли самостоятельно принять такое абсурдное решение. Адвокаты убедительно доказывают, в том числе через СМИ, нашу невиновность.

Тем не менее следствие продолжает незаконно держать меня в СИЗО и при этом выгораживает провокаторов и организаторов избиения людей на площади Ала-Тоо 9 октября 2020 года.

Пять месяцев молчал, не выступал в СМИ. Почти все это время я единственный, кого удерживают в тюрьме за участие в мирном митинге 9 октября на площади Ала-Тоо.

Из интервью известных политиков уже известно, что напавших на мирный митинг провокаторов координировал Сооронбай Жээнбеков, и он фактически признал это», — говорится в обращении.

* Ниязов имеет ввиду высказывания Омурбека Текебаева и Омурбека Бабанова о том, что за беспорядками во время митингов 9 октября стоит экс-президент Сооронбай Жээнбеков. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, пришедший к власти на волне октябрьских событий, в ответ заявил, что во всем виноваты Бабанов и Атамбаев. Он сказал, что оба политика тогда пришли на площадь, чтобы забрать власть у народа.

Беспорядки 9 октября

Результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября, привели к митингу недовольных граждан на центральной площади Бишкека. Вечером следующего дня начались столкновения демонстрантов с силовиками, и был захвачен «Белый дом».

Демонстранты освободили из колоний некоторых политиков, в числе которых был и нынешний президент Садыр Жапаров. Он отбывал 10-летний срок за захват в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева в 2013 году.

Некоторые из освобожденных в ночь на 6 октября политиков приняли участие в митинге 9 октября в Бишкеке.

Тогда акция протеста закончилась потасовкой, сторонники Садыра Жапарова напали на три соединенных мирных марша Омурбека Бабанова, Алмазбека Атамбаева и «Против ОПГ», в результате которой пострадали 7 человек, в том числе молодой политик Тилек Токтогазиев, получивший травму черепа, и телохранитель другого политического деятеля. А бывший президент Атамбаев сообщил, что в его машину стрелял неизвестный — инцидент попал на камеры.

На следующий день, 10 октября, в рамках досудебного производства по факту массовых беспорядков были задержаны Атамбаев и его сторонники, в числе которых был и Ниязов.