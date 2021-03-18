Пресс-служба правительства сообщила, что 18 марта премьер-министр Улукбек Марипов провел совещание по реализации мер для социальной стабильности и экономической устойчивости.

Во время совещания Марипов отметил, что проверяющие госорганы должны прекратить «практику запугивания инвесторов». Добавив, что несмотря на указы президента для защиты бизнеса, всего за январь — февраль, ликвидированная в марте Финансовая полиция возбудила 140 уголовных дел.

*Финпол был ликвидирован по распоряжению Марипова 5 марта 2021 года. Тогда в кабмине сообщили, что ведомство «выполняет только карательные функции».

Кроме этого, на заседании заместитель министра экономики и финансов Данияр Иманалиев сообщил, что по плану реализации для устойчивой экономики в стране уже снизили тарифы на консульские услуги, отменили функции ветеринарного и фитосанитарного контроля на таможенной границе и открыли в Бишкеке центр по профориентации.

Глава кабмина также добавил, что правительство работает над тем, чтобы освободить от налогов производителей растительного масла для обеспечения продовольственной безопасности.

Давление на бизнес

Бизнесмены и инвесторы начали сообщать о частых проверках и давлении со стороны правоохранителей Кыргызстана после смены власти в стране и начала политического кризиса в октябре 2020 года.

После выборов в Кыргызстане произошли массовые беспорядки с последующей сменой власти. Ее возглавил Садыр Жапаров, вышедший из колонии на фоне беспорядков при поддержке своих сторонников.

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит уже не первый раз обращается к властям страны с просьбой прекратить чрезмерное давление на предпринимателей.

В декабре 2020 года он заявил, что местный бизнес сильно пострадал от последствий пандемии COVID-19, и возросшее давление со стороны правоохранительных органов может привести к банкротству предпринимателей.

«Бизнес и предприниматели по всей стране серьезно пострадали от пандемии и октябрьских событий. Многие обанкротились, другие — борются за выживание, многим сотрудникам месяцами не платят зарплату», — заявил тогда Орд-Смит.

Тогда же он добавил, что действия властей ставят под сомнение принцип верховенства закона, препятствуют восстановлению экономики и вызывают озабоченность инвесторов.

С тех пор Орд-Смит не раз делал подобные заявления и даже встретился с президентом Садыром Жапаровым, где поднял тему давления на бизнес.

На этой встрече Жапаров заверил, что после конституционной реформы статус Агентства по продвижению и защите инвестиций будет повышен. Добавив, что поддерживает работу бизнес-омбудсмена.