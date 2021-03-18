В Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» сообщили, что представители гражданки Кыргызстана Розы Горбаевой подали иск на десять миллионов сомов в Первомайский районный суд Бишкека.

Иск подан на основании признания Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) факта дискриминации. 51-летняя Роза Горбаева стала первой женщиной из Кыргызстана, по жалобе которой КЛДЖ принял решение.

Кроме того, это первое подобное обращение из Кыргызстана.

Комитет ООН в своем решении от 1 декабря 2020 года указал, что Кыргызстан не выполнил своих обязательств по девяти статьям Конвенции, допустив нарушение прав женщины-заключенной.

КЛЖД потребовал от правительства Кыргызстана предоставить Горбаевой надлежащую компенсацию. Кроме того, комитет дал несколько рекомендаций для того, чтобы ликвидировть дискриминацию женщин в местах содержании под стражей.

Роза Горбаева содержалась в шести изоляторах временного содержания (ИВС) ОВД Кыргызстана несколько лет. Она утверждала, что не совершала преступление, за которое была задержана, и что была вынуждена оговорить себя под пытками.

«Больше трех лет, пока шли следствие и суды, ее держали в изоляторах временного содержания, хотя, согласно закону, срок содержания в ИВС не должен превышать 48 часов. Всего за три года Горбаева отсидела в шести изоляторах временного содержания: в Майлу-Суу, Таш-Кумыре, Джалал-Абаде, Базар-Коргоне, Ноокене и Баткене», – сообщили в «Справедливости».

В своей жалобе в комитет Горбаева заявила, что в ИВС, где персонал состоит только из мужчин, она подвергалась дискриминации по признаку пола, и привела доказательства этих фактов.

«Кормили один раз в день. Хочешь – растягивай на целый день эту чашку супа, хочешь – съешь сразу», – рассказывала Горбаева.

Кроме того, по ее словам, обыскивали ее только мужчины из персонала ИВС, хотя по закону личный досмотр должен осуществлять сотрудник того же пола, что и обвиняемый.

Душ и туалет находился на видном для надзирателей-мужчин месте – женщина не могла приватно сходить в душ и туалет. В некоторых ИВС туалет заменяло ведро, которое стояло в полутора метрах от спальных мест.

«Обеденного стола в некоторых камерах не было, поэтому есть и пить женщине приходилось на кровати или прямо на полу, рядом с “парашей”. Из дырки туалета вылезали огромные крысы», – отметили в «Справедливости».

По данным правозащитной организации, ранее женщина обращалась в суды Кыргызстана, чтобы добиться компенсации за нанесение морального вреда из-за условий содержания в ИВС в размере 1 млн сомов, но успеха не добилась.

Правозащитники отметили, что содержание Горбаевой в этих ИВС «унижало ее человеческое достоинство, было равносильно жестокому бесчеловечному обращению и носило дискриминационный характер».

«Правозащитное сообщество ждет последующих действий со стороны правительства по исполнению решения комитета ООН», – отметили в организации.

Добиться того, чтобы дело попало на рассмотрение в Комитет ООН очень сложно, так как для этого необходимо исчерпать все средства правовой защиты на национальном уровне.

В мае 2018 года после того, как все способы защиты в Кыргызстане были исчерпаны, правозащитники Джалал-Абадской организация «Справедливость» подали первую жалобу в КЛДЖ. Их сообщение было зарегистрировано Комитетом ООН 26 сентября 2018 года под номером 133–2018.

В июне 2020 года профильная рабочая группа ООН на 47-ой сессии попросила свой секретариат подготовить рекомендации по 6 делам, в том числе, по делу Горбаевой из Кыргызстана.

По словам адвоката «Справедливости» Сардорбека Абдухалилова, жертвы дискриминации получили возможность обращаться в этот Комитет в 2002 году – тогда Кыргызстан принял и ратифицировал протокол Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.