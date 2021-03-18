Бишкекская мэрия приняла решение отменить ежегодное празднование Нооруза из-за роста числа заражений коронавирусом.

«В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии города Бишкек принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвященных празднику «Нооруз» на территории города Бишкек«, — сообщила мэрия.

К 18 марту, спустя год после появления первого зараженного коронавирусом в Кыргызстане, число заражений достигло 87 143 случаев. За минувшие сутки число заражений пополнилось еще 98 пациентами.

Кыргызстан готовится к вакцинации — по информации минздрава, прививать людей начнут в конце марта или начале апреля. В Кыргызстан поступят сразу несколько разных вакцин, в том числе российская и китайская.