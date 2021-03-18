Издание Factcheck.kg опубликовало материал о новой депутатке парламента от партии «Ата Мекен» Бурун Амановой. Она принесла присягу 7 марта 2021 года – это была ее третья попытка пройти в парламент.

На парламентских выборах 2020 года Аманова баллотировалась от партии «Биримдик» под номером 20. Ее первая попытка занять кресло в Жогорку Кенеше была в 2015 году по квоте «Ата Мекена», тогда она была в списке под номером 24.

Аманова не прошла, так как партия получила всего 11 мандатов на тех выборах.

По данным Factcheck.kg, она известна как меценат и владелица бизнеса. В списке ее фирм туристическая компания «Небесные горы» с многомиллионными налогами и российско-кыргызское предприятие ОсОО «Прогресс Плюс».

«”The Celestial Mountains Tour Company” Туристическая компания “Небесные горы”» существует в Кыргызстане с 1997 года, она занимается предоставлением услуг в области туризма.

С 2011 по 2020 годы фирма заплатила в бюджет налогов почти на 34,7 млн сомов, и получила из бюджета более 1,35 млн сомов. Компанию зарегистрировали на Бурун Аманову только в марте 2018 года. До этого компанией владели трое:

Иен Клейтор — бизнесмен, в прошлом президент КАТО (Кыргызская Ассоциация Туроператоров)

Шей Дамира Аскарбековна

Тимоти Стюарт Брук Анмак

Другая фирма Амановой с российским участием – ОсОО «Прогресс Плюс» – образована в 2015 году. Депутатка в ней единственная учредительница и директриса в одном лице.

Вид деятельности фирмы не указан, но журналисты Factcheck.kg выяснили, что она работает «в сфере гостиничного бизнеса и имеет несколько учреждений в Бишкеке».

Обе компании физически расположены по одному и тому же адресу в Бишкеке — улица Абдумомунова 229. При этом в учредительных документах у каждой из них указаны другие адреса.

Журналисты отметили, что, согласно закону «О государственной гражданской и муниципальной службах», с получением госдолжности депутатка обязана передать свои бизнесы в доверительное управление или вовсе покинуть список учредителей предприятий на этот период.