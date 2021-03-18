В Бишкеке с 15 марта вниманию правоохранительных органов подверглись сразу несколько активистов, выступающих против нового проекта Конституции и конституционной реформы.

Был арестован член движения «Против Ханституции» Тилекмат Куренов, в его доме и офисе движения прошли обыски. Кроме того, правоохранительные органы посетили еще несколько активистов, 9 марта принимавших участие в мирном митинге против проведения референдума по изменению Конституции.

Мероприятия милиции и ГКНБ по времени совпали с заявлением президента Жапарова о недопустимости политических гонений на политиков, активистов и журналистов.

Дело Тилекмата Куренова

Бывший лидер партии «Замандаш» и руководитель движения «Против Ханституции» Жениш Молдокматов 15 марта сообщил, что активиста Тилекмата Куренова задержали из-за публикаций на странице в фейсбуке. Его водворили в ИВС на 48 часов.

В сообщении в своем фейсбуке политик отметил, что Куренова задержали неизвестные люди, представившиеся сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД. Позже в его доме был проведен обыск.

Позже Молдокматов сообщил, что активиста задержали из-за постов в фейсбуке по статье «Призыв к насильственному захвату власти». Это подтвердил и адвокат Куренова.

В ГУВД Бишкека сообщили, что Куренов задержан из-за публикаций в соцсетях, в которых «замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам». При этом неизвестно, о каких именно публикациях идёт речь.

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД Бишкека и начаты досудебные производства по статьям “Публичные призывы к насильственному захвату власти”, “Покушение на массовые беспорядки” назначена судебно-лингвистическая экспертиза», — отметили в ГУВД.

«Оказалось, что они заранее подготовили заключение и провели экспертизу. Завтра [17 марта] Тилекмату Куренову изберут меру пресечения в Первомайском райсуде», — сказал Молдокматов в интервью ИА 24.kg.

17 марта процесс над Куреновым был неожиданно перенесен в Свердловский райсуд. Активиста водворили в СИЗО-1 Бишкека на один месяц. При выходе из зала суда Куренов объявил полную голодовку.

Суд прошел в закрытом формате, журналистов туда не впустили, здание оцепили сотрудники милиции. С утра возле здания суда собрались сторонники Куренова, а также те, кто выступает за свободу слова в Кыргызстане.

По словам активиста Жениша Молдокматова, суд не предоставил стороне защиты время для ознакомления с делом, поэтому адвокат ходатайствовал, чтобы им дали хотя бы два часа. В итоге суд удовлетворил их просьбу и отложил процесс до 12:30.

Молдокматов заявил, что сначала правоохранители говорили, что суд пройдет в Первомайском райсуде, но затем перенесли его в Свердловский.

«До последнего момента они нам не говорили, где пройдет суд, скрывали все. Также было при его задержании. Его допросили с нарушениями. Я обращаюсь ко всем! То, что происходит сейчас — это не просто давление, а репрессия всех неугодных власти!», — заявил он.

У здания суда также был и отец Тилекмата Куренова. Он считает, что причиной обысков у них дома, в офисе и задержания его сына является то, что Куренов «отказался вступать в команду президента Садыра Жапарова». По его словам, ему и его сыну много раз предлагали «крупные должности».

«Но мой сын отказывался, объясняя это тем, что там много подстав, а он хочет идти законным путем. Буквально три дня назад люди президента предлагали моему сыну любую должность и деньги, какие он попросит. Взамен они просили его не выступать против Конституции. Мой сын отказался, поскольку верен своей правде», — сказал он.

Тилекмат Куренов — гражданский активист. Он несколько раз выходил на митинги с требованием перенести парламентские выборы и отправить в отставку правительство. Кроме того, в декабре 2020 года он создал и возглавил движение в защиту месторождения Жетим-Тоо.

Также Куренов — член центра «Против Ханституции» и активно выступает против нового проекта Конституции и конституционной реформы.

Обыски в центре «Против Ханституции»

Руководитель движения «Против Ханституции» Жениш Молдокматов одновременно с сообщением об аресте Куренова сообщил, что вечером 15 марта в офисе центра «Против Ханституции» также провели обыск.

По его словам, после ареста Куренова в офис нагрянул спецназ и «устроил маски-шоу». Во время обыска Молдокматов начал вести прямой эфир в соцсети, но ему запретили вести съемку, предупредив о конфиденциальности расследования.

«Положили сотрудников на пол. Они показали постановление о задержании Тилекмата. Обыск проходил у меня в офисе, поскольку мы из него сделали центр против Конституции. Я подписал постановление о неразглашении информации и получил соответствующие материалы. Передали им компьютеры, флешки и прочее. Я подписал документ о неразглашении информации до окончания следствия. Затем они отправились в дом Тилекмата», – рассказал Молдокматов.

По его мнению, власть целенаправленно давит выступающих против проекта Конституции, и пытается расправиться с ними путем угроз и запугиваний.

Политик отметил, что команда правоохранительным органам могла поступить от высшего руководства — главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и президента Садыра Жапарова.

«Или же силовики хотели сделать как лучше, показать президенту свои методы борьбы, но в итоге сделали только хуже. За посты в Фейсбуке сажать человека и проводить ночью обыски с автоматами, врываясь домой, когда спят маленькие дети, — это переходит все грани. Все идет к тому, что и меня могут задержать за политические взгляды», – отметил бывший лидер партии «Замандаш».

Пропажа Камчы Нурбек уулу

17 марта руководитель движения «Против Ханституции» Жениш Молдокматов сообщил, что с вечера 16 марта неизвестно местонахождение активиста Камчы Нурбек уулу.

Пропавший активист выступал против разработки месторождения Жетим-Тоо и принятия новой Конституции.

*На момент публикации материала местонахождение активиста Камчы Нурбек уулу не было установлено.

По словам Молдокматова, 16 марта Камчы Нурбек уулу позвонил активистам и сообщил, что его задержали неизвестные люди. С тех пор связаться с ним не удалось, его местонахождение неизвестно.

«Мы попросили адвокатов найти его и узнать подробности. Обращаюсь к юристам, гражданскому сообществу, чтобы они следили за процессами, которые происходят вокруг нас. Началось сильное давление, безопасность всех тех людей, которые выступают против незаконных действий власти, находится под угрозой», — рассказал он.

Политик отметил, что сам Камчы Нурбек уулу не имеет отношения к движению и центру «Против Ханституции».

«Он не имеет никакого отношения к нашему центру. Он участвовал в акциях против Жетим-Тоо и Кумтора, в митинге против новой Конституции стоял в одном ряду со мной», – сказал Молдокматов.

Профилактическая беседа

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров заявил, что 16 марта ГКНБ задержал его сопартийца Бекмурата Ооган уулу. Открытое письмо партии Мадумаров опубликовал в социальных сетях.

В письме сообщается, что член партии дал показания ГКНБ, и его отпустили после профилактической беседы.

«В связи с этим политическая партия «Бутун Кыргызстан» выражает глубокую обеспокоенность тем, что критикующие власти активисты задерживаются. Вместе с тем партия требует прекратить власти устраивать гонения по политическим мотивам. То, что правоохранительные органы применяют жесткие меры и оказывают давление за мнение в социальных сетях, мы воспринимаем как притеснение свободы слова. Нынешняя власть не завоюет уважения, если перед выборами будет запугивать активную молодежь», – пишет Мадумаров.

Бекмурат Ооган уулу 10 лет является членом партии «Бутун Кыргызстан», в социальных сетях он известен под ником Билал Сапаралиев. Ооган уулу был задержан 16 марта органами ГКНБ за оставленный комментарий.

«Ранее на своей странице Бекмурат Ооган уулу опубликовал пост с фото, где была надпись «Мы против Ханституции». К коллажу была подпись «Свободу Тилекмату Куренову». Активиста вызвали в ГКНБ, провели с ним профилактическую беседу и отпустили», — сообщило издание 24.kg.

Обещание президента

Преследования активистов совпали с заявлением президента Кыргызстана Садыра Жапарова о том, что «сейчас в стране нет и отныне не будет политических гонений на политиков и журналистов».

15 марта он дал интервью изданию «Азаттык», в котором заявил, что Кыргызстан останется демократическим государством.

По словам президента, он готов сотрудничать с оппозицией, и добавил, что общается с видными ее представителями, чтобы ответить на их вопросы о Конституции, внешнем долге, а также выслушать их предложения.

Жапаров сказал, что сейчас не преследуют ни политиков, ни активистов, которые выходят на митинги.

«В свое время напали на Сыргака Абдылдаева, некоторых выбрасывали связанными из окон многоэтажек, кого-то посадили. Сейчас ничего такого нет. […] 5 октября ни один волос журналиста не упал. Даже в дома политиков, депутатов, коррупционеров не ходили. А вы помните, что было в 2010 году? Всего 10 лет назад. Тогда приходили домой, все журналисты и политики сбегали и многие из них вернулись только после 6 месяцев. Последние вернулись через 3 года. Мы так не будем делать. Мы должны избавиться от этой болезни», – заявил президент.

Митинг против изменения Конституции

Все активисты, подвергшиеся давлению, 9 марта принимали участие в мирном митинге возле Белого дома против проведения референдума по изменению Конституции. Тогда на акцию вышли около 50 человек, которые выступили против новой Конституции и потребовали роспуска парламента.

Участники акции вышли с плакатами: «STOP Ханституция!», «Парламент тарасын» [«Парламент должен распуститься»]. Организатором ее выступило движение «Конституцияга каршыбыз»/«Мы против Конституции».

Модератором был гражданский активист Тилекмат Куренов. На акции также выступили его организатор, экс-лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов, бывший депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев и председательница партии «Реформа» Клара Сооронкулова.

По словам Молдокматова, в стране идёт Конституционный переворот и узурпация власти.

Он сообщил, что этот митинг бессрочный и если их требования не выполнят, то они подадут в суд на всех депутатов парламента и президента из-за узурпации власти.

«Мы вышли против незаконно проводимых политических реформ в стране, в числе которых и принятие новой Конституции. 3 марта парламент обманным путём, подлогом списков, не боясь закона, пошел на узурпацию. […] Поэтому мы говорим, что нынешний парламент — нелегитимный. Он не то, что Конституционную реформу, но и законы не может принимать […] Мы требуем роспуска этого нелегитимного парламента», — сказал Молдокматов.