Институт омбудсмена 18 марта сообщил, что омбудсмен Токон Мамытов направил Акт реагирования к главе ГРС Акыну Мамбеталиеву в котором потребовал наказать за нарушение прав двух кайрылманов сотрудников ведомства. Также Мамытов просит ГРС продлить статус кайрылманов и восстановить их права на получение гражданства.

Что случилось?

Институт омбудсмена сообщает, что к ним обратились супруги Ш. Б. и Н. А. — этнические кыргызы, граждане КНР, которые приехали на постоянное место жительства на историческую родину в 2016 году. Через год они получили статус кайрылманов, который после был продлён до 30 мая 2020 года.

Институт омбудсмена отмечает, что сотрудники ГРС своим бездействием нарушили их права на получение паспорта.

Так в ноябре 2019 года Ш. Б. обратился в отдел ЗАГСа, паспортизации и регистрации Кара-Суйского района Ошской области за получением гражданства Кыргызстана. Его документы 22 ноября 2019 года направили в департамент регистрации населения и ЗАГСа ГРС.

А его супруга Н. А. обратилась в отдел ЗАГСа, паспортизации и регистрации города Оша и получила подтверждение о том, что ее документы приняты.

«Спустя девять месяцев, 10 августа 2020 года департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС вернул документы Ш. Б. в Кара-Суйский район. Н. А. также получила уведомление о необходимости обновления документов в августе 2020 года в Оше», — говорится в сообщении института омбудсмена.

В институт подчеркнули, что в момент сдачи сдачи документов на получение гражданства у супругов Ш. Б. и Н. А. все документы были в порядке.

«В настоящее время эти граждане КНР, этнические кыргызы, в связи с истечением сроков не могут сдать документы для получения гражданства Кыргызстана. В Посольстве КНР в Бишкеке им также отказали в обновлении их паспортов», — сообщает институт омбудсмена.

Что прописано в законах?

Согласно части 2 статьи 14 Закона «О гражданстве Кыргызской Республики» гражданство Кыргызстана могут получить:

этнические кыргызы и имеющими гражданство иностранного государства или без гражданства;

бывшие граждане Кыргызстана при возвращении на постоянное место жительства на родину;

иностранные граждане и лица без гражданства женского пола, вступившие в брак с гражданином Кыргызстана и прибывающие на постоянное место жительства в Кыргызстан;

Все они принимаются в гражданство Кыргызстана без предъявления условия о сроке проживания на территории Кыргызстана в установленные законодательством сроки.

Прием их в гражданство Кыргызстана осуществляется без предварительного выхода из гражданства другого государства на основании их письменного обращения о приеме в гражданство Кыргызской Республики с указанием отказа от гражданства другого государства.

А общий срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства органами внутренних дел и дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями не должен превышать 90 дней по общему порядку и 30 дней по упрощенному порядку.

Согласно пункту 46 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Кыргызстана, утвержденного Указом Президента, общий срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства органами в сфере регистрации населения и дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями не должен превышать 90 дней по общему порядку и 30 дней по упрощенному порядку.

Статус кайрылмана

Кайрылман — временный правовой статус до приобретения гражданства Кыргызстана. Он обеспечивает тех, кто получил этот статус определенными правами и обязанностями кыргызского гражданства, в основном социального характера.

Срок действия удостоверения кайрылмана — один год, продлить его можно не более двух лет. В течение этого периода они должны получить гражданство Кыргызстана.

Если за этот период переселенец не смог получить кыргызское гражданство, то по истечении срока действия удостоверения кайрылмана де-юре он становится лицом без гражданства.

Статус Кайрылмана получают этнические кыргызы, которые возвращаются на постоянное место жительства на историческую родину.

Закон «О государственных гарантиях этническим кыргызам переселяющимся в Кыргызстан» приняли в 2007 году. А термин «Кайрылман» законодательно закрепили в 2010 году и начали выдавать соответствующее удостоверение.

30 сентября 2016 года приняли правительственная программа «Кайрылман» по оказанию содействия этническим кыргызам, переселяющимся в Кыргызстан, и кайрылманам на 2017-2022 годы, в которой говорится, что кыргызское гражданство получили более 43 тыс. этнических кыргызов начиная с 1990-х годов.

12 августа 2016 года зам председателя ГРС Алмазбек Асанбаев заявил, что в Кыргызстан переселились 75 тысяч этнических кыргызов, из которых статус кайрылмана получили 50 тысяч человек. Из них 34 тысяч получили кыргызское гражданство, а 25 тысяч переселенцев не обращались ни за какими документами.