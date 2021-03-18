Пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила, что Кыргызстан и Россия договорились об открытии сезонного авиарейса из Тамчы на берегу Иссык-Куля в Екатеринбург.

Авиарейсы будут осуществляться по маршруту Екатеринбург — Тамчы — Екатеринбург авиакомпанией «Уральские авиалинии». Маршрут по новому направлению открывается «в целях создания условий для туристического обмена и увеличения пассажирских авиаперевозок».

В МИД не сообщили точных дат первого рейса, сообщив, что его планируется выполнить «в ближайшее время».

Кроме этого, в ведомстве добавили, что Генеральное консульство Кыргызстана в Екатеринбурге продолжает обсуждение увеличения авиарейсов из Екатеринбурга в Бишкек и Ош в летний период.

Сейчас кыргызстанцы могут попасть в Россию на регулярных рейсах, которые выполняются несколько раз в неделю, а также чартерными рейсами. На последние необходимо иметь так называемое обоснование — документ доказывающий, что пассажиру необходимо вылететь в Россию, например, на учебу, работу по приглашению или лечение.