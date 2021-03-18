Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев 18 марта дал интервью Sputnik о планируемой вакцинации кыргызстанцев. В нём он сообщил о том, что в Кыргызстан 19 марта доставят 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. По его словам, вакцинацию в стране начнут в конце марта или начале апреля.

Кроме этого Бейшеналиев рассказал о том, как будет проводится вакцинация и какими вакцинами будут вакцинировать.

«Клооп» приводит главное из интервью министра здравоохранения.

Вакцинация будет несколькими вакцинами

По словам Бейшеналиева, 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит на 75 тысяч человек. Эти вакцины Кыргызстан получит бесплатно. Кроме этого, ожидается прибытие 500 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» и вакцины от COVAX* и GAVI*.

* COVAX — инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. По этой программе часть вакцин для стран с низким и средним развитием экономики оплатят доноры.

** GAVI — Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации

«Будем вакцинировать теми вакцинами, которые прибудут в Кыргызстан. Национальную программу вакцинации мы разработали […] Вакцинацию начнём в конце марта или начале апреля», — сказал Бейшеналиев.

*** Вакцина Sinopharm разработала компания China National Biotec Group (CNBG), которая является подразделением крупнейшей китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. Компания Sinopharm разработала вакцину в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов. Вакцину Sinopharm зарегистрировали в декабре 2020 года и она стала первой зарегистрированной в Китае вакциной от коронавируса. Сейчас она проходит третью фазу испытаний, при этом сообщалось о том, что её эффективность составила 79%. Sinopharm поставляют в более 40 стран. А в Венгрии и Беларуси её уже начали вакцинировать людей.

Про ситуацию вокруг AstraZeneca

Бейшеналиев также рассказал о ситуации вокруг британов-шведской вакцины AstraZeneca. Он отметил, что после того как Кыргызстан отказался от вакцины Pfizer, были начаты переговоры с GAVI и COVAX о закупке вакцины AstraZeneca.

* От американской вакцины Pfizer отказался из-за того, что в стране нет холодильников для того, чтобы её хранить. Условия хранения этой вакцины составляют –70 °С.

«У нас есть условия для ее [AstraZeneca] хранения и транспортировки. Сначала мы договорились на 1,2 миллиона доз, но потом нам согласились выделить 2,6 миллиона доз вакцины. В марте должны были получить первые 405 тысяч доз», — сказал он.

Но поставки приостановили. По его словам вакцины не поступили из-за того, что некоторые европейские страны приостановили вакцинацию этим препаратом.

* Ранее ряд европейских стран, включая Германию, Италию, Францию приостановили вакцинацию этим препаратом. Это произошло на фоне участившихся случаев тромбозов после применения вакцины. Однако, в ВОЗ рекомендовала продолжать использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса, так как нет доказательств причиной смертей является вакцина — нет.

По его словам, Кыргызстан будет ждать результаты исследования о смертельных случаях в Европе после применения вакцины AstraZeneca и ведёт переговоры о том, чтобы получить вакцины AstraZeneca после исследования.

«Если она [смерть] от вакцины AstraZeneca, то мы естественно откажемся от неё. Но если смерть от осложнений хронических заболеваний и других не связанных с вакциной, то мы будем вести переговоры с COVAX. Но там есть и другие вакцины, мы не исключаем других вакцин, которые они [COVAX] нам будут предлагать», — сказал Бейшеналиев.

** Вакцину разработала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. В начале декабря 2020 года AstraZeneca отчиталась о 70% средней эффективности своей вакцины от коронавируса. Вакцина вводится двумя дозами интервалом 4 — 12 недель. Срок годности вакцины — шесть месяцев. Великобритания была первой страной, зарегистрировавшая вакцину от AstraZeneca и начала вакцинацию граждан. 30 января стало известно, что эту вакцину разрешили применять во всех странах Европейского Союза.

Закупать часть вакцин всё же придётся

Министр здравоохранения отметил, что бесплатных доз вакцин выделяемых Россией, Китаем и программой COVAX не хватит, чтобы вакцинировать необходимые 70% населения Кыргызстана для коллективного иммунитета.

«Кыргызстану необходимо вакцинировать 3,5-4 миллиона граждан. На гуманитарной основе мы получим российскую вакцину «Спутник V» на 250 тысяч человек, на 75 тысяч — из Китая и по линии COVAX — на миллион человек. Для остальных кыргызстанцев надо закупить вакцину, поэтому мы ведем переговоры со Всемирным банком, с Азиатским банком развития, Исламским банком и благотворительными фондами, чтобы они помогли нам в приобретении вакцины», — сказал он.

Министр здравоохранения также призвал кыргызстанцев не бояться вакцин и делать вакцинацию, когда появиться возможность.

* «Спутник V» — вакцина российского производства, разработанная «Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи». В России вакцину зарегистрировали еще в августе 2020 года. Она стала первой зарегистрированной вакциной от COVID-19. Но зарегистрировали препарат ещё до начала третьей фазы испытаний. А её разработчики уверяли, что эффективность вакцины составляет 95%. Отсутствия результатов третьей фазы клинических испытаний и поспешная регистрация изрядно подпортили имидж российской вакцины в мире и вызвали недовольства в научных кругах. Однако, 2 февраля в авторитетном медицинском журнале The Lancet опубликовали предварительные результаты третьей фазы исследований российской вакцины, в которой принимали участие 19 866 человек. Так эффективность вакцины составила 91,4%, а серьезных побочных последствий ни у кого из добровольцев не наблюдалось. «Спутник V» вводят двукратно с интервалом в три недели. Иммунитет вырабатывается через три недели после введения второго компонента вакцины. «Спутник V» зарегистрировали в Кыргызстане 23 февраля. Также она прошла регистрацию ещё в более 23 странах, среди которых Россия, Беларусь, Казахстан.

Про новые штаммы коронавируса

По словам Бейшеналиева, в Кыргызстане на сегодняшний день не выявлено мутировавших штаммов COVID-19. Он отметил, что минздрав периодически отправляет образцы коронавируса на анализ в лаборатории в Новосибирске и Москве.

Всего же сейчас известно о трёх новых штаммов коронавируса — бразильский, британский и южноафриканский.

«Мутировавший вирус все равно попадет в Кыргызстан, поскольку наша страна живёт и общается со всем миром. Но хотелось бы, чтобы это произошло позже, после того как начнем вакцинацию», — сказал Бейшеналиев.

Этапы вакцинации

Как ранее и сообщалось вакцинация населения будет проходить в три этапа и будет довольной.

На первом этапе прививки получат:

медработники с высоким и очень высоким риском заражения инфекцией, работающие в красной зоне, группы семейных врачей, центров семейной медицины;

медработники неотложной скорой помощи, отделения интенсивной терапии с высоким риском развития тяжелых форм заболевания или же смерти;

социально-демографические группы со значительно более высоким риском развития тяжелых форм заболевания — вакцинаторы, преподаватели учебных заведений, работники правоохранительных и силовых структур, работники сферы услуг, торговли и общепита.

На втором этапе прививки получат люди в возрасте 60 лет и старше, лица моложе 60 лет с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями и социально уязвимые слои населения.

На третьем этапе будут продолжены прививки за счет государства и донорских организаций среди населения.

Платная вакцинация тоже будет

Министр здравоохранения отметил, что всё то, что будет делать государство будет бесплатно. По его словам, несколько кыргызских фарм компаний хотят на платной основе делать вакцинацию.

«Если кто-то хочет на платной основе вакцинироваться, то таким фирмам мы дадим возможность, но будем контролировать, чтобы цены были приемлемыми […] Например, 2 дозы «Спутник V» закупают по $16, а китайская вакцина ещё дешевле. Те фирмы, которые будут делать платную вакцинацию, я так думаю, будут учитывать перевозку и свою работу», — сказал он.

По словам Бейшеналиева, более 100 кыргызских врачей прошли обучение и узнали, как делать вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что категорически запрещается самому колоть вакцины.

Первые пункты вакцинации от коронавируса

Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульнара Ишенапысова 18 марта сообщила, что минздрав готовит пусковой этап вакцинации населения против коронавируса.

«Пусковой этап начнется не повсеместно, он займет примерно 10 дней. Временные прививочные пункты откроются в четырех медицинских организациях Бишкека, в двух медучреждениях Оша, и по одному в Канте и Сокулуке», — сказала она.

Ишенапысова отметила, что в прививочных кабинетах будут отдельные входы и выходы.

«Планируется, что пункты займут три комнаты — зал ожидания, прививочный кабинет и место для наблюдения, где после вакцинации за пациентом будут наблюдать в течение 30 минут», — сказала она.

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