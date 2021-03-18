В Духовном управлении по делам мусульман (ДУМК) сообщили, что 17 марта завершился прием заявлений от кандидатов на должность муфтия. Заявки подали восемь человек.

Кто претендует на должность муфтия?

Об одном кандидате, Шукуре Исмаилове, в открытых источниках информации найти не удалось. Вот что удалось найти об остальных кандидатах:

Сайдамир Жээналиев — член Совета улемов действующего VI созыва;

Султанали Гапуров — бывший казы Ошской области и специалист отдела даавата ДУМК. Ушедший в отставку муфтий Максат Токтомушев 8 февраля (до своей отставки) сказал , что его пытались сместить с должности нынешний завотделом аппарата президента Искендер Гаипкулов и неофициальный помощник Садыра Жапарова Арзыбек Бурканов. По словам Токтомушева, они хотели поставить на пост именно муфтия Гапурова;

Убайдулла Сарыбаев — казы Ошской области;

Шакир Маматов — бывший казы Оша. Его уволили в 2012 году обвинив в причастности к межэтническому конфликту в июне 2010 года. Сам Маматов все обвинения отрицал;

Нематилла Жээнбеков — казы Джалал-Абадской области. По данным минюста, он возглавляет Учреждение «Центр по Хаджу-Умры» Духовного управления мусульман Кыргызстана;

Нурбек Токтогулов — устаз, лекции которого есть на YouTube. Предположительно, он работает в Исламском институте «Расул Акрам». Об этом свидетельствуют фотографии в фейсбуке этого института;

Ниязали Арипов — бывший казы Баткенской и Ошской области. Был кандидатом на выборах муфтия в 2017 году, но проиграл Максату Токтомушеву.

Как избирают муфтия?

Документы кандидатов на пост муфтия рассматривает специальная комиссия*. 1 апреля для зарегистрированных кандидатов будет организован конкурс, специальная комиссия проверит уровень знаний и профессионализм** претендентов.

* Комиссия состоит из девяти человек: шесть из них — представители Совета улемов, двое — из Госкомиссии по делам религий, и еще один представляет ГКНБ.

** К кандидатам предъявляется ряд требований — знание законодательства и статей Конституции, понимание принципов демократии. Они должны быть приверженцами традиционного ислама, в частности знать ханафитский мазхаб, иметь стаж работы в ДУМК в течение минимум трех лет, а также два образования — высшее религиозное и высшее светское.

Затем документы трех кандидатов, получивших самый высокий балл, направят в Госкомиссию по делам религии и в соответствующий отдел аппарата президента. Там проверяют их досье и принадлежность к радикальным религиозным течениям.

Кандидаты, получившие положительное заключение, будут предложены на выбор комиссии из членов Совета улемов.

Кандидату предстоит собеседование с Советом улемов. Совет выбирает одного кандидата методом голосования. Не прошедшие кандидаты отстраняются от дальнейших действий. От регистрации до собеседования проходит около месяца.

Выбранный Советом улемов кандидат представляется курултаю, в котором участвуют 200-250 делегатов со всех областей республики. Муфтий избирается большинством голосов делегатов собрания.

Курултай в этом году назначен на 5 апреля.

Помимо избрания муфтия, 5 апреля выберут членов Совета улемов VII созыва. Заявление подали 75 религиозных деятелей, всего в составе совета 21 человек.

Члены Совета улемов и муфтий избираются на четыре года.

Финансовые махинации в муфтияте

Предыдущий муфтий страны Максат Токтомушев 10 февраля подал в отставку на фоне финансовых махинаций в ДУМК. По версии следствия, руководство муфтията выдавало деньги паломников на хадж частным финансовым компаниям и ежемесячно получала проценты с этих денег.

ГКНБ сообщал, что сумма переданных денежных средств может превышать 100 млн сомов. По этому делу 10 февраля сотрудники ГКНБ задержали Токтомушева. Но позже его отпустили под домашний арест.

До этого, 9 февраля, задержали главного бухгалтера ДУМК Женишбая Бекиева по статье «Дача взятки в особо крупном размере». ГКНБ тогда сообщал, что после выявления финансовых махинаций руководство муфтията стало предлагать сотрудникам спецслужбы взятку в 100 тысяч долларов за сокрытие выявленных фактов и прекращение дальнейшего расследования.

12 февраля Первомайский райсуд рассматривал меру пресечения Бекиеву и оставил его под стражей до 10 апреля. Но 16 марта отпустил под домашний арест.

Позже Токтомушев сделал обращение, где рассказал о том, что сотрудники ГКНБ «вымогали у него взятку».

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