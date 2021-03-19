Пресс-служба ГКНБ сообщила, что депутата Жогорку Кенеша Марата Аманкулова подозревают в незаконном обогащении. На прошедших выборах в парламент в октябре 2020 года он был председателем партии «Биримдик».

В чем подозревают Аманкулова?

В Госкомитете установили, что Аманкулов за время работы в политике «нажил дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, совокупная стоимость которых фактически многократно превышает его официальные доходы».

По версии следствия, для сокрытия имущества депутат оформлял все на близких родственников и аффилированных лиц, не имеющих официально подтвержденные доходы.

Что нашли у Аманкулова?

По данным ГКНБ, Аманкулов владеет:

14 земельными участками в Бишкеке и Иссык-Кульской области;

Тремя особняками и пятью авто представительского класса;

Тремя офисами и четыремя нежилыми помещениями;

Торгово-развлекательным комплексом;

Коттеджем в центре отдыха «Каприз»;

Пятью квартирами.

Общая стоимость всех его активов составляет более 1,5 млрд. сомов.

Имущество, которым владеет Марат Аманкулов по данным Госкомитета, фото: ГКНБ

«Для придания законности происхождения активам А.М.А [Марат Аманкулов] перед их приобретением оформлял в финансово-кредитных учреждениях кредиты», — сообщили в ГКНБ.

По версии спецслужб, увеличил свои активы при помощи своего политического влияния в Бишкекском городском кенеше и парламенте с 2008 по 2020 годы. Госкомитет продолжает устанавливает другие активы депутата и круг причастных к легализации добытых средств.

Чем известен Марат Аманкулов

На парламентских выборах в октябре 2020 года Марат Аманкулов был лидером партии «Биримдик». Партию связывали с братом экс-президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбеком Жээнбековым, который баллотировался от «Биримдик» в седьмой созыв.

Депутат Аманкулов стал еще более известен, вызвав негативную реакцию общественности после своего заявления о том, что Кыргызстану «пора возвращаться назад» в Россию.

После слов Аманкулова в Бишкеке провели митинг за независимость. А на депутата подали жалобу в Центризбирком о снятии с выборов. Однако члены ЦИК решили не снимать Аманкулова с выборов в парламент.

Пост председателя «Биримдик» Аманкулов покинул в декабре 2020 года. Тогда он сообщил, что не планирует вступать в какую-либо партию.