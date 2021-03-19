В Кыргызстане проходит флешмоб к Международному дню людей с синдромом Дауна. Он ежегодно проводится 21 марта.

Почему именно этот день?

Дата 21 марта, третьего месяца года, выбрана не случайно — у людей с синдромом Дауна три копии двадцать первой хромосомы вместо двух.

Поэтому в этот день по всему миру проходят различные мероприятия, нацеленные на повышение осведомлённости о данном синдроме.

В этом году Кыргызстан впервые присоединяется к международной кампании #LotsOfSocks (#МногоНосков).

Флешмоб в Кыргызстане проводят общественный фонд родителей детей с синдромом Дауна «Сантерра», совместно с супругой Посла Великобритании в Кыргызстане Вероникой Гарретт, компанией luckysocks и инклюзивным кафе «Соломон Сэндвичес».

В чём суть флешмоба?

Суть флешмоба заключается в том, чтобы с 20 по 27 марта выложить в соцсетях фотографию в носках из разных пар или в самых прикольных, неординарных носках.

Компания luckysocks уже безвозмездно выделила 300 пар разноцветных носков, на продажу в кафе «Соломон Сэндвичес». Все средства с проданных носков уйдут на нужды детей с синдромом Дауна.

К флешмобу уже присоединились различные организации, общественные деятели и политики с подписью «Мы все разные, но мы все равны!». Кроме этого к акции присоединилась и пресс-служба правительства.

Присоединиться к флешмобу можно под хештегами: #lotsofsockskg #inclusivekg #luckysockskg.