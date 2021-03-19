Первомайский райсуд Бишкека 19 марта принял решение продлить содержание под стражей на два месяца экс-премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и бывшему главе ГКНБ Абдилю Сегизбаеву.

По решению суда Абылгазиев и Сегизбаев пробудут в СИЗО ГКНБ до 26 и 22 мая соответственно.

Сегизбаев при выходе из зала заседания сказал своим сторонникам, которые собрались в суде, что «не сломается».

«Держитесь. Потерпите. Правда на нашей стороне […] Власть думает, что я сломаюсь, но я никогда не сломаюсь», — сказал он.

В чём обвиняют Абылгазиева?

Абылгазиева задержали 26 января. Его подозревают в незаконном обогащении. АКС ГКНБ сообщила, что за время премьерства у Абылгазиева значительно увеличились активы, превышая его официальный доход. Чтобы реализовать эти средства, он приобретал дорогую недвижимость и вкладывался в строительную сферу, все это оформляя на фиктивные лица.

Кроме того, по версии следствия Абылгазиев, будучи премьером, подписал постановление о выдаче ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительной территории под георазведку «вопреки интересам государства». В результате территория рудника увеличилась до 26,3 тыс. га. В том числе золотодобытчикам отошли несколько ледников и заповедная территория.

Однако в самой компании в ответ заявили, что площадь рудника не менялась с 2009 года и составляет 26,4 тыс. га.

В чём обвиняют Сегизбаева?

Экс-главу Госкомитета национальной безопасности Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц».

В обращении говорится о незаконных действиях Сегизбаева в бытность главой ГКНБ, в частности, по факту злоупотребления должностным положением по делу «Белизгейта».

* В 2016 году Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что противники инициированных президентом Алмазбеком Атамбаевым поправок в Конституцию — депутаты «Ата Мекена» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов — владели акциями сотового оператора «Мегаком». В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз. Этот скандал вошел в историю, как «Белизгейт». Сами депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в комитет нацбезопасности не поступали.

Уже после задержания Сегизбаева генеральный прокурор Курманкул Зулушев сообщил, что в отношении Сегизбаева ведется следствие по шести уголовным делам.

Зулушев не назвал, какие именно это дела, добавив, что по одному из них проходил допрос Индиры Жолдубаевой, которая ранее была генпрокурором. Зулушев также добавил, что задержание Сегизбаева — это не политическое преследование.

В ответ на заявление генпрокурора адвокат Сегизбаева Кантемир Турдалиев заявил, что уведомление о подозрении в совершении преступлениях вручено экс-главе ГКНБ только одно, а не шесть.

По делу о «Белизгейте», адвокат рассказал, что документы Сегизбаеву передал бывший президент Алмазбек Атамбаев. Турдалиев добавил, что «как глава ГКНБ и генерал он [Сегизбаев] не мог не выполнить приказ непосредственного начальника и верховного главнокомандующего», и потому «ничего не сделал вопреки интересам службы».

Обвинение же в адрес Сегизбаева о том, что он умышленно дискредитировал достоинство нардепов Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой, адвокат считает несостоятельным, так как уже есть решение Первомайского райсуда по иску от них в адрес Сегизбаева о защите чести и достоинства.

Кроме того, по одному из дел Сегизбаева задержана ответственный секретарь Таш-Мойнокского айыл окмоту Жылдыз Чодобаева. У женщины четверо несовершеннолетних детей, однако ее заключили в СИЗО ГКНБ. Односельчане Чодобаевой выходили на митинг с требованием изменить ей меру пресечения, выступал с просьбой по этому поводу и омбудсмен Токон Мамытов. Но женщина до сих пор находится в СИЗО ГКНБ.