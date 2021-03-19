Мээрим Асанову, ранее работавшую пресс-секретарем кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева снова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбук.

После допроса она сообщила, что ее вызвали из-за чужого поста в фейсбук, опубликованного фейком.

«Вчера ходил на допрос муж, и через него попросили позвать меня на допрос. Была там минут 40, позвали из-за поста на фейсбуке, не моего. Якобы я имею отношение к этому фейку. Каким образом — непонятно, мне не объяснили. Мужа вызывали по этому же вопросу», — рассказала Асанова.

Она добавила, что у нее остается вопрос, будут ли вызывать ее и дальше из-за каждого фейкового поста.

В феврале этого года в доме Асановой провели обыск и задержали ее супруга. Тогда она связала этот случай с ее работой в предвыборном штабе кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева, который находится в СИЗО ГКНБ.

В Госкомитете прокомментировали обыски с изъятием аппаратуры в доме Асановой тем, что согласно постановлению Первомайского суда она занималась в фейсбуке «возбуждением межнациональной и региональной розни».

Тогда кроме дома Асановой обыски провели у еще одной сотрудницы штаба Сегизбаева Нурзады Токтогуловой, а также в доме блогерки Юлии Барабиной. Последняя вскоре после этого покинула Кыргызстан.

Сама Асанова, комментируя обыск в ее доме, заявила, что обвинения в ее адрес, а также в адрес Токтогуловой и Барабиной не соответствуют действительности.

Обыски со стороны ГКНБ, по мнению юристов общественного фонда «Институт Медиа Полиси», были незаконными.