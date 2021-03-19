Фото: пресс-служба президента КР

Пресс-служба президента сообщила о том, что Садыр Жапаров посетил один из детских центров в Чуйской области, где находятся 79 детей кыргызстанцев с Ближнего Востока. Их вернули три дня назад в рамках гуманитарной миссии «Мээрим».

Репатриированным детям от 2 до 18 лет, им предоставили все условия для проживания и отдыха. С ними работают специалисты для их ресоциализации и дальнейшей передачи родственникам — проводится реабилитация по возвращению к мирной жизни. Территорию охраняют сотрудники органов внутренних дел.

Фото: пресс-служба президента КР

Как отмечают в пресс-службе, в беседе с воспитателями учреждения Жапаров отметил важность «оказания всесторонней помощи» вернувшимся детям и подросткам.

«Эти дети граждан Кыргызстана, по разным причинам, выехавшим в Ирак, пережили последствия боевых действий на чужбине, поэтому им необходимо показать, что на Родине они всегда найдут приют, заботу и защиту», — цитируют главу государства в ведомстве.

Фото: пресс-служба президента КР

Садыр Жапаров подчеркнул, что государство «будет прилагать все усилия и использовать любые ресурсы в обеспечении безопасности, сохранения жизни и здоровья своих граждан, находящихся за рубежом».

Он дал указание госорганам усилить работу по реабилитации и реинтеграции детей в полноценную и безопасную жизнь, а также составить на каждого возвращенного индивидуальный план защиты и социального сопровождения.

Репатриация из стран Ближнего Востока

По данным властей Кыргызстана, в Сирию уехало примерно 800 кыргызстанцев — часть из них считаются погибшими, но известно о выживших женщинах и детях. Они распределены по лагерям для беженцев в Сирии и Ираке, но их точное количество неизвестно.

Пик вербовки новобранцев из Кыргызстана приходился на 2014-2015 годы — примерно 70% всех завербованных уехали с юга страны. Причин этому много, но эксперт по экстремизму в Центральной Азии из американского Центра Вилсона Эдвард Лэмон отметил, что особенно уязвимыми перед вербовкой являются трудовые мигранты из Центральной Азии в России.

Потому что там в изоляции от друзей и близких, в незнакомой стране, к ним легче найти подход и в условиях дискриминации их легче убедить в необходимости «священной войны». По его данным чаще всего инициаторами переезда выступают мужчины, которые вместе с собой увозят в Сирию своих жен и детей.

Несмотря на то, что активная фаза военных действий там закончена, подозреваемых в вербовке и отправке на Ближний Восток для пополнения террористических рядов до сих пор арестовывают. Вопросы же о возвращении кыргызстанок, которые поехали туда вместе с детьми, возникают последние несколько лет.

МИД к 2019 году заявил, что прорабатывает варианты репатриации женщин и детей, а президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил об угрозе со стороны кыргызстанцев, побывавших в зоне боевых действий.

«Страны сталкиваются с участием своих граждан в различных террористических и экстремистских группировках. Имея антигосударственные цели, они по возвращении в места прежнего проживания несут явную угрозу», — сказал он.

Позже инициативная группа, возглавляемая общественным деятелем Кубанычбеком Токтосуновым, дала пресс-конференцию, где заявила о том, что готова на свои средства вернуть в Кыргызстан из Сирии и Ирака 150 человек — женщин и детей.

«Мы не говорим про боевиков. Это суд даст им оценку, мы говорим про детей и про женщин», — сказал Токтосунов.

Параллельно с этим Госкомитет нацбезопасности сообщил, что занимается вопросом возвращения кыргызстанцев из зоны боевых действий в Сирии и Ираке. Кыргызстанцев, которые находятся сейчас в лагерях для беженцев, проверяют на причастность к террористической деятельности — тех, чью причастность установят, могут лишить родительских прав, а детей и подростков вернут на родину.

Однако потом процесс застопорился: в феврале 2020 года Министерство иностранных дел Кыргызстана заявило, что сложная обстановка на территории Сирии пока не позволяет проводить какие-либо мероприятия по репатриации граждан Кыргызстана из региона.

Они так и не начались — по миру пошла пандемия коронавируса и границы закрылись. Последняя акция родственников находящихся на Ближнем Востоке кыргызстанцев и их детей с просьбой вернуть их домой прошла в августе 2020 года перед выборами в парламент в седьмой созыв. Со стороны Сооронбая Жээнбекова какого-то конкретного решения не последовало.

После октябрьских событий и смены власти и последовавшего за этим политического и экономического кризиса репатриантами явно не занимались. Однако замминистра юстиции Марат Канулькулов 10 марта 2021 года на заседании парламента заявил, что правительство успело издать распоряжение об отправке в Сирию спецборта для эвакуации кыргызстанцев и выделить деньги на штраф за каждого человека.

Через шесть дней стало известно о том, что из лагерей в Ираке страна вернула 79 детей и подростков.По данным МИД, гуманитарная миссия «Мээрим» была направлена на спасение детей, находящихся в крайне опасной для жизни и здоровья ситуации.Это первое репатриационное мероприятие такого характера и масштаба в Кыргызстане.

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