Недавно назначенный на должность полномочного представителя правительства в Чуйской области Эркин Тентишев дал интервью ИА vesti.kg. В нём он рассказал о своих личных самолётах, которые купил занимаясь бизнесом, и планах развития Чуйской области

О своём бизнесе и состоянии

По словам Тентишева, он никогда не работал на госслужбе, а занимался бизнесом и предпринимательством.

«У меня есть два самолета. Купил их в 2019 году на деньги, которые заработал на своем бизнесе. Приобрел их, чтобы вносить вклад в экономику страны. Иностранные самолеты возят к нам пассажиров, которые являются кыргызстанцами. В итоге 20% выручки идет в бюджет нашего государства, а 80% — стране, которой самолет принадлежит. Я хотел, чтобы мы не зависели от самолетов чужой страны, чтобы деньги поступали в нашу казну, именно поэтому и купил самолеты. Ведь налог на воздушные суда, вылетающие из Кыргызстана, полностью поступают в нашу же казну», — сказал он.

Полпред подчеркнул, что своё состояние заработал «честным и тяжёлым трудом». Мединститут в Канте он тоже открыл «чтобы привлекать больше налогов и доходов в Кыргызстан».

«Студенты из 14-15 стран оплачивают контракт, проживание, питание, обучение, а через 5 лет берут одну лишь бумажку. Однако вклад института в нашу экономику намного больше. Стоит отметить, что я всегда вовремя плачу налоги и вношу вклад в развитие страны. Меня воспитали так, что я никогда не ворую и не жульничаю», — сказал он.

О своих планах на должности полпреда

Тентишев отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на весенне-полевых работах. По его словам, власти области сейчас ведут переговоры, чтобы решить проблему масла и семян для местного населения.

«Завтра откроем швейные цеха для школ-интернатов Чуйской области. Это единственный способ решить социальные проблемы, и мы верим, что если дети будут дополнительно учиться этой профессии, то, вероятно, найдут работу в будущем. Нужно делать акцент на образование и регулирование здравоохранения. Развитие цифровых технологий тоже немаловажный пункт. Поскольку Чуй — многонациональный регион, особое внимание следует уделять культурным мероприятиям, направленным на объединение и дружбу», — отметил полпред.

Кроме этого, Тентишев рассказал о том, что намерен привлечь в Чуйскую область инвесторов. Он надеется, что инвесторы будут не из-за границы, а из «нашей страны».

Также нынешний полпред положительно оценил работу предыдущего Мирбека Мияров. Тентишев сменил Мияров на посту полпреда 10 марта.

Кто такой Эркин Тентишев?

Эркину Тентишеву 58 лет. Он является учредителем ряда компаний и фирм, в числе которых «Азиатский медицинский институт имени Саткынбая Тентишева» (АзМИ), авиакомпания «Эркин Эйр» и охранно-детективное агентство «Ультра Проф Сервис».

На парламентских выборах 2015 года Тентишев баллотировался в депутаты от партии «Кыргызстан» и шёл 6 списке кандидатов, но депутатом не стал.

Скандальный ВУЗ

«Азиатский медицинский институт имени Саткынбая Тентишева» расположен в городе Кант Чуйской области, в нём обучается около полутора тысяч студентов. В 2018 году в интервью «Азаттыку» Тентишев говорил, что стоимость обучения на лечебном факультете института достигает $2 тысяч или же 135 тысяч сомов, а на стоматологическом факультете — 75 тысяч сомов в год. Он тогда отметил, что 98% учащихся — это студенты из зарубежных стран, таких как Индия и Пакистан.

Этот мединститут не раз оказывался центре скандалов. Студенты, обучающиеся там, не раз жаловались на низкое качество обучения и требовали закрыть ВУЗ. А в 2014 году Минобразования даже приостановило действие лицензии мединститута на три месяца с формулировкой «плохое качество обучения». В том же году первые выпускники этого ВУЗа вышли на акции протеста из-за того, что не могли получить свои дипломы. Позже АзМИ через суд всё же вернула себе лицензию.

Штраф за незаконную агитацию

В декабре 2020 года в разгар агитационного периода перед досрочными президентскими выборами 10 января Эркин Тентишев стал фигурантом скандала. В фейсбуке появился агитационный ролик, снятый в стенах его учебного заведения, в котором сам Тентишев призывает голосовать за кандидата Садыра Жапарова.

На кадрах ролика, снятых с дрона, видно, как на крыльце и в актовом зале вуза более 20 человек держат портреты Садыра Жапарова. Кроме того, в видеоматериале все присутствующие кричали «Садыр».

Представители мединститута тогда пояснили, что данное мероприятие было организовано молодежным движением «Ысык-Ата, Кант жаштар ынтымагы» и согласовано с административным директором вуза, однако его не уведомили о том, что в здании будет проводиться агитация. Он сказал, что студентов института на мероприятии не было, так как они не посещают учебный корпус в офлайн-режиме и учатся в дистанционном режиме.

В предвыборном штабе кандидата Жапарова сразу открестились от ролика сказав, что к данному ролику «ни штаб, ни сам Жапаров не имеют отношения».

В итоге рабочая группа ЦИК рекомендовала членам комиссии оштрафовать Эркина Тентишева за нарушение правил агитации на сумму 7 500 сом.