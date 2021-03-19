Гражданского активиста и участника прошедшего 9 марта митинга против новой Конституции Эрлана Бекчоро уулу 18 марта вызвали на допрос в следственную службу ГУВД Бишкека. В ГУВД «Клоопу» сообщили, что его вызвали в качестве свидетеля по делу активиста Тилекмата Куренова.

О том, что Бекчоро уулу вызвали на допрос в ГУВД, стало известно 18 марта. Сначала его вызвали к 17:00, но активист отказался идти туда без адвоката. В итоге Бекчоро уулу вызвали на допрос в ГУВД 19 марта к 10:30 утра.

Бекчоро уулу после допроса на своей странице в фейсбуке сообщил, что на допросе ему задавали вопросы о бывшем лидере партии «Замандаш» и руководителе центра «Против Ханституции» Женише Молдокматове, о самом центре и активисте Тилекмате Куренове.

«Из-за того что я подписал документ о неразглашении, я не могу рассказать детали допроса», — написал он.

В ГУВД Бишкека сообщили, что активиста вызвали на допрос, чтобы «прояснить некоторые детали» по делу Тилекмата Куренова.

Дело Тилекмата Куренова

В Бишкеке с 15 марта вниманию правоохранительных органов подверглись сразу несколько активистов, выступающих против нового проекта Конституции и конституционной реформы.

Так члена движения «Против Ханституции» Тилекматова Куренова задержали 15 марта. В ГУВД Бишкека сообщили, что он задержан из-за публикаций в соцсетях в которых «замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам».

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД Бишкека и начаты досудебные производства по статьям “Публичные призывы к насильственному захвату власти”, “Покушение на массовые беспорядки” назначена судебно-лингвистическая экспертиза», — отметили в ГУВД.

Также в доме активиста и офисе движения «Против Ханституции» прошли обыски. Кроме того, правоохранительные органы посетили еще несколько активистов, 9 марта принимавших участие в мирном митинге против проведения референдума по изменению Конституции.

А 17 марта Куренова водворили в СИЗО-1 Бишкека на один месяц. При выходе из зала суда активист объявил полную голодовку.

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