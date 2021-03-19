Пресс-служба УВД Ошской области сообщила журналисту «Клоопа», что в Узгенском районе разыскивают подозреваемых в убийстве.

По данным милиции, инцидент произошел в ночь с 18 на 19 марта, неизвестные расстреляли машину, в которой находились двое 31-летних мужчин и один 21-летний парень.

«Неизвестные подошли к автомашине и открыли стрельбу, после чего скрылись с места преступления», — рассказали в милиции.

В результате инцидента троих пострадавших госпитализировали, но двое из них получили несовместимые с жизнью ранения и скончались по дороге в больницу.

Досудебное расследование начато по статье «Убийство». Для розыска подозреваемых милиция создала оперативную группу и назначила экспертизы.