Пресс-служба УВД Оша сообщила, что в Узгенском районе найдены машина и оружие, которое использовали подозреваемые в убийстве двух человек в ночь с 18 на 19 марта.

Фото: пресс-служба УВД Ошской области Фото: пресс-служба УВД Ошской области

По данным милиции, авто «Хонда Фит» и охотничье ружье нашли во время розыска подозреваемого в сельском округе Дон-Булак. Кроме этого, в УВД выяснили, что один из убитых оказался членом ОПГ. Следствие по делу продолжается.

Инцидент с убийством двух человек в Узгенском районе Ошской области произошел в ночь с 18 на 19 марта. По информации правоохранительных органов, неизвестные расстреляли машину, в которой находились двое 31-летних мужчин и один 21-летний парень.

В результате инцидента троих пострадавших госпитализировали, но двое из них получили несовместимые с жизнью ранения и скончались по дороге в больницу. В УВД начали досудебное расследование по статье «Убийство».