Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в стране скончались два человека с COVID-19. Смерти зафиксировали в Бишкеке.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 487 человек с COVID-19.

Штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане коронавирус подтвердился у 96 человек. В Таласской и Баткенской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 43;

Ош — 2;

Чуйская область — 35;

Ошская область — 3;

Нарынская область — 3;

Иссык-Кульская область — 8;

Джалал-Абадская область — 2.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 87 239 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 53 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 84 084 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 19 марта в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 400 пациентов. Кроме этого еще 324 человека лечатся амбулаторно.

В крайне тяжелом состоянии находятся 20 пациентов, еще 108 человек в тяжелом состоянии.

Среди медработников за прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заражения COVID-19. Оба случая в Бишкеке. Всего COVID-19 подтвердился у 4 210 медиков, из которых всего выздоровели 4 195 медработников.