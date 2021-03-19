Журналист-расследователь Али Токтакунов на своей странице в фейсбуке сообщил, что за ним ведется слежка.

По его словам, неизвестные ожидали его в машине Lexus, один из них представился Токтакунов как фанат.

«Они меня поджидали. Как только я парковался, вышли двое. Приспустив стекло я услышал, что они якобы мои фанаты. Вот такие фанаты на Лексусе 470 ждут до 22:30 у подъезда», — сообщил он.

Токтакунов добавил, что уже видел ранее одного из мужчин, следящих за ним.

Али Токтакунов — один из авторов расследования о коррупции в таможне и контрабанде, приведших к выводу из Кыргызстана $700 млн. Расследователи доказали, что к коррупции и контрабанде причастен экс-зампредседателя Гостаможни Райымбек Матраимов, признавший свою вину 11 февраля. Токтакунов также выступает против беззакония и изменения Конституции, участвует в мирных акциях протеста и работает над другими важными расследованиями.

Слежка, задержания и обыски

Это не первый случай, когда в СМИ публикуется информация о возможной слежке. Еще в феврале этого года юристка Сания Токтогазиева сообщила, что к ней домой приходил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником милиции.

При этом, во время разговора мужчина так и смог объяснить зачем именно он пришел.

Другой случай произошел 18 марта, тогда активист Улан Үсөйүн был задержан на несколько часов сотрудниками патрульной милиции по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. При этом активист сообщил, что не употребляет спиртного, слежка ведется за ним уже долгое время — в последнее время ему поступают угрозы расправы.

Кроме слежки со стороны неизвестных, в последнее время происходят и задержания некоторых активистов, выступающих против проекта новой Конституции. Так, 17 марта Свердловский районный суд столицы оставил на один месяц в СИЗО активиста Тилекмата Куренова. Ранее его задержала милиция из-за публикаций на фейсбук-странице, сам Куренов не раз высказывался против новой «Ханституции».

Вместе с этим, на фоне задержания Куренова в офисе центра «Против Ханституции» был проведен обыск, членов которого является Куренов.