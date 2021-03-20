Экс-председатель правления аэропорта «Манас» Эмир Чукуев заявил, что с момента его задержания не проводилось никаких следственных мероприятий. Об этом сообщили сотрудники Наццентра по предупреждению пыток, которые 18 марта посетили его в СИЗО-1.

По словам сотрудников наццентра, у Чукуева нет жалоб на условия содержания или жестокое обращение.

В этот же день сторонники экс-председателя провели акцию перед зданием Ленинского райсуда Бишкека с требованием освободить его. Близкие Чукуева заявили, что у него ухудшилось здоровье и просили отпустить его под домашний арест.

Ленинский райсуд 8 февраля принял решение оставить задержанного накануне бывшего председателя правления ОАО «Международный аэропорт “Манас”» Эмира Чукуева в СИЗО-1 до 6 апреля 2021 года. Генпрокуратура сообщила, что его подозревают в коррупции при предоставлении льгот на перевозку турецкой компании.

По данным следствия, Чукуев, будучи главой аэропорта «Манас» с 2015 по 2018 годы, незаконно предоставил льготы на международные перевозки турецкой фирме «Gata Havayollari ve Tasimacilik». Вследствие этого государству нанесен ущерб в особо крупном размере.

Ранее генпрокуратура сообщила, что по этому делу также проходит бывший мэр столицы Албек Ибраимов, который также возглавлял совет директоров ОАО «МАМ», и еще несколько чиновников.

По данным надзорного органа, из-за предоставленных льгот с июня 2016 года по ноябрь 2020 года госказне был нанесен ущерб в $12 млн или 893 млн сомов.

Однако турецкая компания «Gata Havayollari ve Tasimacilik» заявила, что не согласна с обвинениями кыргызских органов в свой адрес и надеется на «объективное следствие».

Компания надеется, что слова президента Садыра Жапарова о защите инвесторов и его Указ «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» воплотятся в дело. Иначе компания может уйти из страны окончательно, а другие иностранные авиакомпании и авиапредприятия из Турции, России и иных стран могут не захотеть работать с «Манасом» и с Кыргызстаном.

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