Сртрудники Наццентра по предупреждению пыток 18 марта посетили активиста Тилекмата Куренова, который при выходе из зала суда ранее объявил голодовку.

В Наццентре подтвердили, что Куренов начал голодовку с 16:00 17 марта. Причиной послужило его несогласие с решением Свердловского суда, согласно которому активиста водворили на месяц в СИЗО.

«При этом об объявленной голодовке он не сообщал руководству ИВС, а сделал это заявление в устной форме только в присутствии сотрудников Национального центра 18 марта»,— сообщили в ведомстве.

Дело Куренова

Тилекмат Куренов — гражданский активист. Он несколько раз выходил на митинги. Так летом 2020 года Куренов и его сторонники вышли на акцию с требованием перенести парламентские выборы и отправить в отставку правительство, которое «недееспособно». Кроме того, в декабре 2020 года он создал и возглавил движение в защиту месторождения Жетим-Тоо.

Также Куренов — член центра «Против Ханституции» и активно выступает против нового проекта Конституции и конституционной реформы.

15 марта Куренова задержали. В ГУВД Бишкека сообщили, что он задержан из-за публикаций в соцсетях в которых «замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам».

В это же время сотрудники правоохранительных органов обыскали дом Куренова и офис центра «Против Ханституции».

Позже состоялся суд. 17 марта решением суда активиста Куренова водворили в СИЗО на один месяц.

Кроме этого, гражданский активист Эрлан Бекчоро уулу сообщил, что его вызвали на допрос в ГУВД Бишкека, чтобы «прояснить некоторые детали» по делу Тилекмата Куренова. А также руководитель движения «Против Ханституции» Жениш Молдокматов сообщил, что с вечера 16 марта неизвестно местонахождение активиста Камчы Нурбек уулу. По его словам, его задержали неизвестные люди. С тех пор связаться с ним не удалось, его местонахождение неизвестно.

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