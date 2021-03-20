Строительная компания BSK Capital Group сообщила, что в связи с сложившейся ситуацией вокруг участка в 6-м микрорайоне компания сворачивает строительство жилого дома в пользу зеленых насаждений.

Компания акцентирует внимание на том, что решение вопроса связано именно с социальной позицией компании.

«Учредители и сотрудники нашей компании являются бишкекчанами. Мы также беспокоимся о вопросах озеленения и умного строительства нашего города», — отметил управляющий директор компании Эрлан Солтонбеков.

BSK Capital Group выразила надежду, что госорганы предоставят равнозначный по параметрам участок, чтобы возместить потери компании.

Что не так с участком в 6-микрорайоне?

11 марта строительная компания пригнала экскаватор, чтобы начать строительство многоэтажного дома, но жители 6-микрорайона выступили против.

По их словам, жители собрали подписи о том, что они не согласны со строительством дома на месте футбольного поля и обратились в прокуратуру.

Строительная компания же заявила, что эти жители игнорируют законы страны, так как у них есть все необходимые документы и разрешения на возведение здания на этом участке.

13 марта вице-мэр Бишкека по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азамат Сагындык уулу встретился с жителями микрорайона. На встрече присутствовал также представитель строительной компании BSK Capital Group Эрлан Солтонбеков. В тот день пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что строительство приостановлено.