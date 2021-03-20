Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Первомайский райсуд 20 марта изменил меру пресечения судьи Верховного суда Камиля Осмоналиева на подписку о невыезде. Он находился в СИЗО ГКНБ с декабря 2020 года по подозрению в незаконном обогащении.

«В ходе следствия Осмоналиев полностью признал вину и возместил в доход государства 70 млн сомов»,— говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, следствие обнаружило у судьи многочисленные объекты имущества, стоимость которых превысила его законные доходы на 114 млн сомов. В комитете отметили, что оставшиеся 44 млн Осмоналиев обязался выплатить в течение трех месяцев.

Сотрудники ГКНБ арестовали судью в декабре 2020 года. Тогда Первомайский районный суд Бишкека водворил Осмоналиева под стражу в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

В ГКНБ установили, что Осмоналиев, «преследуя корыстные цели и будучи обязанным декларировать свое имущество, при этом не имея соответствующих источников дохода», приобрел много объектов имущества.

По данным ведомства, он владеет элитной недвижимостью в VIP-городке, квартирами от строительных компаний, коттеджами в престижных пансионатах Иссык-Куля, коммерческими объектами в торговых центрах и дорогими автомобилями.

Также были установлены регулярные поездки Осмоналиева и его близких родственников «в курортные зоны ОАЭ, Турции, Азии и США».

«Судья О.К.Т. в целях сокрытия преступно нажитого имущества зачастую не регистрировал гражданско-правовые сделки, а в отдельных случаях и вовсе оформлял необходимые договоры купли-продажи на подставных лиц, не имевших какие-либо подтвержденные источники доходов», – сообщили в ГКНБ.

Кроме того, по данным ведомства, судья Осмоналиев предоставил одной коммерческой организации более 150 тысяч долларов для ведения совместного бизнеса, которые не были задекларированы.

Помимо этого судью обвиняют в том, что он «нанес многомиллионный ущерб государственным интересам», отменив Декрет Временного правительства о национализации части имущества, принадлежавшего семье Максима Бакиева.

В ГКНБ подозревали, что Осмоналиев вынес такое решение в обмен на вознаграждение в виде части имущества, подлежащего национализации.

14 декабря Дисциплинарная комиссия при Совете судей дала согласие генпрокурору на привлечение судьи к уголовной ответственности.

Позже журналисты Temirov Live выпустили мини-расследование об имуществе судьи Верховного суда Камиля Осмоналиева, в котором рассказали, что ГКНБ снял арест с особняка арестованного судьи стоимостью $950 тысяч.