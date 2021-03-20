Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончался один пациент с COVID-19. Случай смерти зафиксирован в Иссык-Кульской области.

По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 488 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 82 человек. Больше всего человек заболевших в столице.

Бишкек — 55;

Чуйская область — 19;

Иссык-Кульская область — 5;

Джалал-Абадская область — 3.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 87 321 случай заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 46 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 84 130 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 20 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 395 пациентов, из них 18 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 363 пациента лечатся амбулаторно.

Среди медиков выявили семь случаев заражения COVID-19. Четыре медика заразились в Бишкеке, еще трое — в Чуйской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 217 медработников, из которых выздоровели всего 4 195.