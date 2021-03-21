После того как сняли жесткий карантинный режим, основные продукты начали дорожать. Например, лимон и чеснок, которые якобы помогают не заболеть коронавирусом, начали резко дорожать в апреле, а говядина в августе. В сентябре начали расти цены на яйцо, подсолнечное масло и сахар.

Эксперт по экономике Нургуль Акимова считает, что одной из причин роста цен является дефицит продуктов. Это происходит из-за того что отдельные продукты уходят на экспорт, тогда как есть внутренний спрос. Кроме того, импорт товаров в Кыргызстан в 2020 году сократился на 26,2 %. Акимова говорит, что в этой ситуации государство должно увеличивать производственную базу.

Какие продукты все еще дорожают?

В 2020 году в Кыргызстане наблюдался самый высокий показатель индекса потребительских цен* за последние пять лет. А цены на товары и услуги в стране выросли на 9,7 %.

«У нас бедное население и большинство доходов люди тратят на еду. Поэтому продуктовая инфляция влияет больше всего. Кроме этого, экономика в целом идет на спад. Не было роста зарплат, соответственно люди богаче жить не могут. Цены на ГСМ тоже растут, а значит цены на импортируемые товары будут еще расти. Это все влияет на уровень бедности», — прокомментировал эксперт по экономике Денис Бердаков.

*Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определенный период в экономике.

*Инфляция — повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. То есть деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости.

Действительно цена говядины в январе 2020 года в сравнении с прошлым годом того же месяца поднялась на 64 сома. Цена подсолнечного масла выросла на 45 сома, сахар на 10 сомов, яйца на 20 сомов.

Если ссылаться на данные статкомитета, некоторые продукты дешевеют. Например, цена на куриные окорочка подешевела на 12 сомов, цена капусты упала на 5 сомов, а яблок на 11 сомов. Но на самом деле, приобретая по килограмму этих продуктов, покупатель потратит 212 сомов. Что весьма ощутимо на фоне снижения объема реальных денежных доходов населения* и роста уровня бедности, который по прогнозам Всемирного банка в 2020 году составил 31%.

* Реальный доход — это доход частного лица, группы лиц или страны, при в подсчете которого учитывается инфляция.

Правительство не сможет удержать рост цен

В прошлом году в ноябре Минсельхоз запретил экспорт отдельных видов сельскохозяйственных товаров на шесть месяцев. В том числе и на мелкий и крупный рогатый скот, а также на сахар, растительное масло и муку.

В начале февраля, новый глава правительства Улукбек Марипов включал в свой 100 дневный план поддержание стабильного уровня цен на социально значимые сельскохозяйственные товары и продукты питания.

5 марта в Министерстве экономики заявили, что три торговые сети будут поддерживать цену на растительное масло, хлеб, муку и сахар.

Но не смотря на усилия кыргызского правительства по удержанию цен на основные продукты, цены все равно будут расти и население будет беднеть. Пандемия еще не закончилась, а чтобы восстановить экономику Кыргызстана уйдут годы.

Авторы: Айбике Адилет кызы, Дастан Умотбай уулу, Элвира Султанмурат кызы

Дата-редактор: Чолпон Узакбаева

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком и IDEM. Ментором программы выступает Андрей Дорожный.

Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.