В Бишкеке 14 марта прошел мирный марш за законность. Участники прошли путь от железнодорожного вокзала до флага на площади Ала-Тоо по бульвару Эркиндик. Один из участников держал плакат «Тилекматка боштондук».

Фото: Башта Фото: Башта Фото: Башта

*Активист Тилекмат Куренов был водворен в СИЗО на один месяц из-за публикаций в фейсбуке.

По сложившейся традиции марширующие спели гимн у флага и разошлись. Марши за законность проходят каждое воскресенье. Это инициатива активистов в ответ на новый проект Конституции и референдум по его принятию.

Один из организаторов марша Улан Үсөйүн сообщил, что они продолжат выходить до референдума.

«Мы примем решение, которое примет народ. Это демократический выбор», — написал он в твиттере.

Референдум по новой Конституции пройдет 11 апреля вместе с выборами в местные кенеши.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch предложила отозвать проект новой Конституции. HRW заявила, что проект «подрывает нормы о правах человека и ослабляет баланс сдержек и противовесов, необходимый для предотвращения злоупотребления властью».

Также Венецианская комиссия призвала пересмотреть проект Конституции, так как некоторые положения которые создают риск подрыва системы сдержек и противовесов. Комиссия отметила, что согласно этому проекту президенту отведено чрезвычайно много полномочий, при этом парламент ослаб и есть угроза независимости судебной власти.

Заключение комиссии поставило под сомнение легитимность назначения референдума в целом и отметило, что для обсуждения всех предлагаемых поправок необходимо время.

«Полномочия и компетенция президента, парламента и судебной системы, а также некоторые положения, касающиеся прав и свобод человека, не соответствуют международным стандартам и обязательствам перед ОБСЕ», — заявили в комиссии.

Кыргызстанские юристы уже не раз заявляли о том, что новый проект Основного закона содержит ряд неточностей, правовых коллизий и нарушений прав человека. Они также указывали на нарушение процедур при принятии этого документа. Несмотря на это, президент Садыр Жапаров 12 марта подписал закон о назначении референдума.