Первый вице-премьер-министр Артем Новиков 20 марта на очередном заседании Республиканского штаба по COVID-19 заявил, что медучреждения на всех уровнях должны быть полностью готовыми к увеличению числа пациентов.

«На готове должен быть алгоритм развертывания всех сил и средств на случай ухудшения ситуации. 1 апреля все учреждения здравоохранения должны быть подключены к системе подачи кислорода, а все отдаленные или полустационарные медицинские учреждения оснащены кислородными концентраторами», — сказал Новиков.

Минздравсоцразвития выступило за сохранение ограничений на проведение массовых мероприятий и усиление масочного режима.

Новиков, в свою очередь, отметил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, будут рассмотрены вопросы введения дополнительных мер защиты.

Последнюю неделю в Кыргызстане наблюдается динамика роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране COVID-19 выявили у 68 человек, а общее число инфицированных достигло 87 389.

Несмотря на ожидаемый рост заболеваемости коронавирусом, в Кыргызстане еще не начали вакцинацию граждан. Минздравсоцразвития сообщало, что 19 марта получило 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, а получение российской вакцины ожидается совсем скоро.

Кроме того, Кыргызстан должен был получить 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca по программе COVAX. Однако, по данным минздрава, они приостановили процесс, пока не закончатся исследования по выявлению причины осложнений после вакцинации.