Чрезмерная власть президента над исполнительной и другими властями и ослабление роли парламента создают риск подрыва основ разделения властей и системы сдержек и противовесов. К такому выводу пришла Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в своем заключении по проекту новой Конституции Кыргызстана.

«Полномочия и компетенция президента, парламента и судебной системы, а также некоторые положения, касающиеся прав и свобод человека, не соответствуют международным стандартам и обязательствам перед ОБСЕ», — заявили в комиссии.

Кроме этого, Венецианская комиссия заключила, что весь процесс конституционной реформы в Кыргызстане имеет серьезные недостатки, включая отсутствие детального и всеохватывающего процесса консультаций. В организации отметили, что необходимо время, для обсуждения всех предлагаемых поправок.

В документе говорится, что легитимность Конституционного совещания, как органа, не прописанного в действующей Конституции, сомнительна. А также в период пророгации Жогорку Кенеш может выполнять только некоторые обычные функции, но не утверждать чрезвычайные меры, как конституционная реформа.

«Запланированный референдум не может исправить эти недостатки, так как возможно проголосовать только “да” или “нет”. Поэтому рекомендуется пересмотреть общую институциональную структуру и соответствующие положения проекта Конституции», — говорится в заключении.

Конституционная реформа в Кыргызстане

Референдум по изменению Конституции стал последствием политического кризиса, начавшегося в Кыргызстане в октябре 2020 года после парламентских выборов.

5 октября в стране начались массовые волнения, в последствие чего был разгромлен Белый дом. Тогда же на фоне беспорядков к власти пришел Садыр Жапаров, которого освободили из колонии его сторонники.

Он сделал заявление о том, что в Кыргызстане необходимо изменить Конституцию и ввести президентскую форму правления. При поддержке сторонников Жапаров за короткое время стал премьер-министром и и. о. президента.

Занимая эти должности, он провел кадровую перестановку, назначив на ключевые должности своих соратников. Вместе с депутатами шестого созыва он так же провел перенос повторных парламентских выборов на неопределенный срок и инициировал конституционную реформу.

Первую версию новой Конституции опубликовали 17 ноября 2020 года, ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.

После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов.

Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и редактировало проект основного закона страны.

Параллельно с работой Конституционного совещания прошли президентские выборы и референдум по конституционной реформе. На президентских выборах 10 января 2021 года Жапаров получил большинство голосов избирателей из числа пришедших на выборы. Также большинство тех, кто принял участие в референдуме, проголосовало за президентскую форму правления, которую предлагал Жапаров.

Новый проект Конституции, переработанный и отредактированный Конституционным совещанием, был опубликован на сайте парламента 9 февраля. После недовольства гражданского общества его вынесли на общественное обсуждение до рассмотрения парламентом — ряд депутатов хотел рассмотреть и принять его тайно.

Однако и эта версия содержала ряд неточностей,правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент.

Как и Сообщество юристов Кыргызстана, и еще ряд экспертов, они просили более тщательной переработки и вычитки текста, просили привести его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями.

Однако 2 марта комитет по конституционному законодательству одобрил проект новой Конституции, хотя изначально этого заседания даже не было в повестке дня. При этом срок общественного обсуждения официально истекал 9 марта и по действующей Конституции до рассмотрения профильным комитетом законопроект должен был пройти ряд процедур.

Юристы и эксперты предупредили депутатов, что если они не будут соблюдать закон при принятии новой версии Конституции, это в будущем может поставить под сомнение «законность работы госорганов» и привести к «угрозе повторения конфликтов». Но уже 3 марта парламент принял законопроект о назначении референдума в первом чтении.

Референдум по Конституции назначен на 11 апреля 2021 года, на один день вместе с местными выборами.