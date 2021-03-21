Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19. Оба случая зафиксированы в Бишкеке.

По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 490 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 68 человек. Больше всего человек заболевших в столице.

Бишкек — 45;

Чуйская область — 12;

Иссык-Кульская область — 6;

Ош — 4;

Джалал-Абадская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 87 389 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 55 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 84 185 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 21 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 410 пациентов, из них 113 — в тяжелом состоянии, а 19 — в крайне тяжелом. Кроме этого, еще 361 пациент лечится амбулаторно.

Среди медиков выявили два случая заражения COVID-19. Один медик заразился в Бишкеке, другой — в Чуйской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 219 медработников, из которых выздоровели всего 4 195.