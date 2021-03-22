Дата-журналистки «Клоопа» проанализировали списки кандидатов на предстоящих выборах в горкенеши в Кыргызстане и обнаружили 208 человек, которые также выдвигались на прошлогодних парламентских выборах. В том числе, они нашли бывших кандидатов от тех партий, из-за которых парламентские выборы аннулировали, а в стране начался политический кризис.
Дата-журналистки «Клоопа» проанализировали более 11,5 тысяч кандидатов в списках партий, баллотирующихся в горкенеши, и сравнили их со списками кандидатов, которые были заявлены на парламентские выборы 4 октября прошлого года. Сопоставив имена кандидатов на выборах в парламент, мы выяснили, кто из них в этом году баллотируется в горкенеши и от каких партий.
Наш анализ показал, что на выборы в горкенеши идут кандидаты, которые осенью 2020 года баллотировались в парламент. Всего мы нашли 208 таких кандидатов. Каждый пятый из них раньше был в партиях «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан»: их ассоциируют с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым и коррупционным экс-чиновником таможни Райымбеком Матраимовым соответственно. Из-за этих двух партий аннулировали парламентские выборы в октябре 2020 года.
Также на местные выборы идут бывшие кандидаты от «Мекенчил» — партии главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и президента Садыра Жапарова. «Мекенчиловцы» де-факто участвуют в выборах в горкенеши, несмотря на обещание Жапарова, что провластных партий в Кыргызстане больше не будет.
От бывшей партии «Биримдик» в горкенеши баллотируются 24 человека, от «Мекеним Кыргызстан» — 22 и от «Мекенчил» — 13. В основном они идут в горкенеши от партий «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Замандаш», «Ишеним», «Эмгек» и «НДПК».
При этом, «Ата-Журт Кыргызстан» и «Ынтымак» одни из самых многочисленных партий на местных выборах.
«Ата-Журт Кыргызстан» = «Мекенчил»?
20 из 208 кандидатов в депутаты аннулированных парламентских выборов баллотируются в городские кенеши от партии «Ата-Журт Кыргызстан».
«Ата-Журт Кыргызстан» — самая многочисленная партия и новый игрок на политической арене Кыргызстана. От нее в горкенеши идут свыше тысячи кандидатов в депутаты.
Сейчас ею руководит Айбек Маткеримов — кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекенчил» во время парламентских выборов 2020 года. Тогда он шел в списке кандидатов под номером 82.
В этой партии семь кандидатов были в списках «Мекенчил». Ранее президент Садыр Жапаров говорил, что партия «Мекенчил» не будет участвовать в местных и парламентских выборах. Действительно, сама партия не участвует, но ее члены баллотируются в городские кенеши Бишкека, Баткена, Базар-Коргона, Джалал-Абада и Майлуу-Суу.
Например, Байгазы Эргешов идет в Джалал-Абадский горкенеш под 25-м номером. На президентских выборах он был в списке доверенных лиц Садыра Жапарова.
Другое доверенное лицо президента Жапарова идет в Майлуу-Суу под первым номером — его зовут Бакытбек Насырбеков.
19 марта одна из групп в фейсбуке под названием «Мекенчил» была переименована в «Ата-Журт Кыргызстан».
Кроме того, в горкенеш Джалал-Абада баллотируется Ташиев Тай-Мурас Камчыбекович — СМИ называют его сыном Камчыбека Ташиева — соратника президента Жапарова, ныне председателя ГКНБ и со-основателя и руководителя партии «Мекенчил».
Тай-Мурас Ташиев работает замдиректора компании «Томас и Ко», которая торгует моторным топливом в Джалал-Абаде. Также Ташиев-младший владеет тремя фирмами: «Дени сак Кыргызстан», «Академия футбола имени Каныбека Ташиева» и «Мока Групп». Последняя торгует топливом.
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Помимо «мекенчиловцев», еще 6 человек из «Ата-Журт Кыргызстан» шли в октябре в списках провластной партии «Биримдик». Например, Бекмурза Эргешов был 98-м в списке «Биримдик» на парламентских выборах 2020 года.
В октябре, во время политического кризиса, Эргешов вместе с Асылбеком Жээнбековым выступали на митинге в Оше — это была акция сторонников экс-президента Сооронбая Жээнбекова, который позже подал в отставку на фоне кризиса.
«Они отмечали, что необходимо сохранить нынешнюю власть», — передает издание «Радио Азаттык».
Наконец, еще четыре кандидата «Ата-Журт Кыргызстан» в октябре баллотировались от «Мекеним Кыргызстан» — партии, которая связана с экс-замглавы таможни Райымбеком Матраимовым, фигурантом самого громкого коррупционного скандала Кыргызстана последних лет.
«Ынтымак» и ее связи с «Мекеним Кыргызстан»
Партия «Ынтымак» предварительно зарегистрировала кандидатами 749 человек в 14 городах, включая Бишкек. Директор партии — Марлен Маматалиев, который шел под 7-м номером в списке «Мекеним Кыргызстан» на аннулированных парламентских выборах. В городские кенеши он не баллотируется, но шестеро его «коллег» из «Мекеним Кыргызстан» идут на выборы от «Ынтымак».
Также «Ынтымак» отправляет в Ошский горкенеш под 2-м номером Семетея Козуева — начальника отдела по стратегическому развитию компании «Россия Нефть», которой владеют его брат Алишер Козуев и Уулкан Тургунова, жена Райымбека Матраимова.
Семетей Козуев также был замечен на совместных фотографиях с Мунаром Сайпидиновым (посаженным сыном Райымбека Матраимова) со спортивного мероприятия, который проводил благотворительный фонд Матраимовых «Исмаил-Ата».
НДПК и пятеро ее «биримдиковцев»
«Народно-демократическая партия Кыргызстана» (НДПК) хочет попасть в четыре горкенеша и отправляет на выборы чуть больше 250 кандидатов. Среди них есть пять человек, которые шли осенью на выборы от партии «Биримдик» — все они баллотируются в Бишкеке и были (или сейчас являются) депутатами Бишкекского горкенеша.
Например, Нуржан Тынымсеитова шла под номером 12 на парламентских выборах от «Биримдик». Сейчас она баллотируется в Бишкеке от НДПК под номером 9.
Тынымсеитова работает гендиректором в шести фирмах, четыре из которых связывают с семьей экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова. Среди них строительная компания «Елизавета», а также юридическая фирма «СЛОН», которую учредила предположительно сестра бывшего мэра.
Другой кандидат от НДПК в Бишкеке — идущий под 5-м номером Жусупбек Коргонбай уулу — во время парламентских выборов баллотировался в ЖК от провластной партии «Биримдик» под 47-м номером. Он учредитель и директор строительной компании «КейДжи Восток Сервис». Ранее Коргонбай уулу был депутатом БГК, но лишился мандата из-за наличия российского гражданства.
Сайдахмат Исмаилов идет под номером 4 от НДПК, а осенью баллотировался от «Биримдик» под номером 59. Сейчас он является депутатом БГК от другой партии. Исмаилов ранее был зампредседателя ГРС.
«Генеральная репетиция» парламентских выборов
11 апреля кыргызстанцы выберут депутатов местных кенешей, которые будут принимать важные решения на местном уровне.
Выборы будут проходить в 28 городских (в том числе в Бишкеке и Оше) и 420 айыльных кенешах. В то время, как в айыльные кенеши баллотируются в основном самовыдвиженцы, в городские кенеши идут кандидаты от политических партий.
В результате выборов, 796 депутатов получат мандаты в 28 горкенешах. В их полномочия будут входить, в том числе, и принятие законов, вопросы образования, здравоохранения и бюджета на местном уровне.
Эксперты называют местные выборы «генеральной репетицией выборов в Жогорку Кенеш». На основе этого можно прогнозировать, например, явку или процент поддержки провластных партий на предстоящих парламентских выборах.
Согласно Конституционному закону, который принял парламент 22 октября 2020 года, выборы в Жогорку Кенеш должны быть «объявлены в соответствии с законодательством Кыргызстана, но не позднее 1 июня 2021 года». При этом, по словам президента Садыра Жапарова, парламентские выборы могут пройти в Кыргызстане позже — в октябре 2021 года.
Авторы: Азиза Раимбердиева и Савия Хасанова
Фактчек: Александра Ли
Контрибьюторка: Камила Баймуратова
Редактура: Бектур Искендер и Анна Капушенко
Скрейпинг данных: Артур Кабиров