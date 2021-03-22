Дата-журналистки «Клоопа» проанализировали списки кандидатов на предстоящих выборах в горкенеши в Кыргызстане и обнаружили 208 человек, которые также выдвигались на прошлогодних парламентских выборах. В том числе, они нашли бывших кандидатов от тех партий, из-за которых парламентские выборы аннулировали, а в стране начался политический кризис.

Дата-журналистки «Клоопа» проанализировали более 11,5 тысяч кандидатов в списках партий, баллотирующихся в горкенеши, и сравнили их со списками кандидатов, которые были заявлены на парламентские выборы 4 октября прошлого года. Сопоставив имена кандидатов на выборах в парламент, мы выяснили, кто из них в этом году баллотируется в горкенеши и от каких партий.

Наш анализ показал, что на выборы в горкенеши идут кандидаты, которые осенью 2020 года баллотировались в парламент. Всего мы нашли 208 таких кандидатов. Каждый пятый из них раньше был в партиях «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан»: их ассоциируют с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым и коррупционным экс-чиновником таможни Райымбеком Матраимовым соответственно. Из-за этих двух партий аннулировали парламентские выборы в октябре 2020 года.

Также на местные выборы идут бывшие кандидаты от «Мекенчил» — партии главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и президента Садыра Жапарова. «Мекенчиловцы» де-факто участвуют в выборах в горкенеши, несмотря на обещание Жапарова, что провластных партий в Кыргызстане больше не будет.