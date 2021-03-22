Пользователь «Фейсбука» Султанбек Аманбеков 21 марта сообщил на своей странице, что два-три дня назад на месторождении Джеруй отравились 18 человек. По данным пользователя, отравившиеся сотрудники рудника никому об этом не рассказывали, чтобы не лишиться работы.

Касиет Карачолокова, представительница компании «Альянс-Алтын», добывающей золото на месторождении Джеруй, рассказала журналистам «Клоопа», что сейчас уточняется, почему произошло отравление.

«Инцидент произошел вечером 19 марта. В нашу клинику обратились 15 человек. Им оказана экстренная медицинская помощь, сейчас состояние их здоровья удовлетворительное. Дополнительная информация будет ещё предоставлена», — сказала Карачолокова.

Также в компании заявили, что начато внутреннее расследование.

Таласская областная милиция начала проверку из-за отравления рабочих на месторождении Джеруй. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-секретарь УВД Таласской области Динара Сарногоева. Происшествие зарегистрировано в ОВД Таласской области по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований».

Запуск Джеруя

Президент Садыр Жапаров 17 марта принял участие в открытии золотодобывающего рудника. К открытию в онлайн-формате подключился и президент России Владимир Путин.

Во время открытия компании Путин отметил, что «Этот проект — рекордный показатель инвестиций России в Кыргызстан. Объем инвестиций составляет 600 млн долларов США».

Также Путин добавил, что предприятие собирается перерабатывать до пятнадцати тонн золота в год.

В 2015 году на аукционе лицензия на добычу была выкуплена за $100 млн компанией «Восток-геолдобыча», которая входит в состав корпорации «Русская платина». Под ее руководством было создано предприятие «Альянс-Алтын». Лицензия на разработку месторождения была выдана сроком до 2035 года.

По запасам золота месторождение Джеруй находится на втором месте по Кыргызстану. По предварительным оценкам на Джеруй 80-96 тонн запасов золота и 10-13 тонн запасов серебра.

Прекращение работы на Джеруй

Завод на месторождении не работал с 6 октября 2020 года. Во время беспорядков, которые произошли в результате смены власти в Кыргызстане, предприятие было разграблено. Неизвестные люди сожгли одно из зданий завода, ограбили склад и разбили окна одного из автомобилей.

В результате нападения компании был причинен ущерб в размере $15 млн. Милиция ведет расследование по факту нападения на объекты Джеруя.

Садыр Жапаров отмечал, что ситуация связанная с Джеруй и другими месторождениями вызывает обеспокоенность, так как происходящее усиливает экономический кризис. Тем не менее, Жапаров взял под защиту сельчан, принимавших участие в беспорядках.

Позже, представитель местного населения поставил ультиматум инвесторам, о том, что 50% прибыли должно поступать им или в государственный бюджет, и пересмотр условий труда. Они дали время инвесторам время до «нового года».

Над материалом работала Дилде Шатанова.