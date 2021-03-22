Пресс-служба правительства сообщила, что 19 марта первый вице-премьер-министр Артем Новиков раскритиковал систему образования в Кыргызстане.

На заседании по вопросам школьного и внешкольного образования чиновник заявил, что система осталась неэффективной даже после ряда реформ. Несовершенна, по мнению Новикова, и сама учебная программа — она «перегружена» рядом предметов, а базовые дисциплины остались без внимания.

«Общее количество недельных часов: по математике с первого по 11-й класс уменьшилось с 57 до 52, а по естественнонаучным предметам — с 51 до 46 часов. Поэтому было поручение Министерству образования пересмотреть существующую школьную программу с учетом увеличения часов по базовым предметам, в том числе естественного математического цикла», — сказал Новиков.

Вице-премьер призвал создать новый стандарт школьного образования. Он напомнил об аккредитации школ и аттестации их директоров, заявив, что аттестация не должна стать «инструментом увольнения неугодных директоров».

«Конечной целью аттестации должно быть улучшение качества образования наших детей, так как образованные дети — это золотой фонд нашего народа. Мы должны приложить все усилия, чтобы восстановить полный цикл работы и воспитания детей в школах», — заверил вице-премьер.

По словам чиновника, стране нужен новый образовательный стандарт, который нужно делать без оглядки на указания минэкономфина.

«Давайте сделаем качественный стандарт школьного образования и нормальную учебную программу с 1 по 11 класс и после этого будем защищать ее в Министерстве экономики и финансов», — призвал чиновник.

Новиков добавил, что эту работу нужно запустить в сентябре 2021 года и завершить в течение двух лет. По итогам заседания минобразу поручили создать дорожную карту по пересмотру проекта стандарта школьного образования, подготовить проект учебного плана с 1 по 11 классы и с нового учебного года, в сентябре, запустить проект по развитию школьного спорта «Школьная лига» и проект по школьной медицине.

По плану правительства, все школьники Кыргызстана вернутся за парты в традиционном виде обучения с 1 апреля 2021 года. До этого большая часть детей обучалась в онлайн-формате из-за угрозы распространения COVID-19.

Однако онлайн-обучение подверглось критике со стороны родителей, в частности, из-за качества предоставляемого материала на подобных уроках. Родители также жаловались, что не у всех детей есть доступ в интернет или телефоны, чтобы смотреть занятия и быть на онлайн-уроках.

Сейчас из-за пандемии коронавируса государственные школы и детсады остаются последними учреждениями, которые не начали полноценную работу.

Так, 18 января к обучению в традиционном режиме вернулись только школьники 1, 5, 9 и 11 классов Бишкека. Государственные детские сады не открывались вовсе.

Остальные сферы деятельности, такие как бизнес, муниципальный транспорт и рынки работают без ограничений, но при соблюдении санитарных норм и норм профилактики коронавируса. Частные детские сады и школы тоже уже открылись и ведут свою деятельность с осени 2020 года при соблюдении всех норм профилактики коронавируса. Работают в офлайн-режиме в городе и частные образовательные курсы и центры развития для детей и подростков.