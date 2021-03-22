Руководительница некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентина Чупик дала интервью проекту «Новой газеты» «Центральный Вайб». В нём правозащитница рассказала о том, что будет если Россия введёт визовый режим со странами Центральной Азии и разбила миф о том, что мигранты — главный источник преступлений.

Кроме этого, она рассказала об усложнении жизни мигрантов из-за возможных нововведений со стороны властей и поделилась своим мнением о страхе россиян перед «чужой культурой», которую несут представители Центральной Азии.

«Клооп» приводит главное из интервью правозащитницы.

Визовый режим

По словам Чупик, если Россия введёт визовый режим со странами Центральной Азии, например, даже с Узбекистаном, то мигранты переориентируются на другие страны, а в самой России будет нехватка рабочей силы.

«Произойдёт то, что москвичи уже видели — это невывезенный мусор, загаженные улицы, неубранные дороги, которые убирать просто некому. Это ужасно рассортированные продукты в магазинах, гниль на прилавках, отсутствие сельхозпродукции, которую элементарно некому выращивать. Крайне низкое качество строительства, повышение цен абсолютно на всё […] Кроме этого, полное забвение русского языка в Узбекистане, который и сейчас не слишком-то популярен.

Миграция и так будет, просто она не будет направлена на Россию, где можно много заработать, но ещё нужно много чего отдать, в первую очередь взяток. Люди уже начинают ездить в другие страны», — считает она.

По словам правозащитницы, идея насчёт визы не так уж плоха, «если бы она не была связана с Россией».

«Проблема в том, что в России продаётся абсолютно всё. Если посмотрим на африканские страны, то вы любого африканского мигранта здесь [в России] спросите, то он визу обязательно купил. Он не был на собеседовании, он её купил через посредника. Это просто всегда, здесь на уровне обычного мигранта исключений нет», — сказала она.

Правозащитница считает, что введение виз приведет к «разрастанию коррупции».

«Более того, те мигранты, которые купили визу будут делать так, как делают сейчас мигранты из визовых стран, они будут оставаться здесь нелегально. Соответственно, оставшись нелегально, они не смогут легально работать и платить здесь налоги. Мигранты приносят налогов в бюджет на уровне нефтяной отрасли», — сказала она.

Преступность среди мигрантов

Правозащитница сообщила, что мигранты за январь-февраль 2021 года совершили 1,9% всех преступлений, при том, что их в России 7,6% населения.

«Если мы так соотнесём преступность среди мигрантов и среди россиян, то мы обнаружим, что мигранты совершают преступления в четыре с половиной раза меньше. При этом основная доля этих преступлений — использование заведомо недействительных документов. Это практически вынужденное состояние, потому что россияне-организаторы нелегальной миграции, которые сдают квартиры и не регистрируют здесь мигрантов, уходят от ответственности. Это последствия коррупции», — отмечает она.

* Эксперт по работе с этническими меньшинствами и трудовыми мигрантами благотворительного фонда «ПСП-фонд» Андрей Якимов в интервью «Новой газете» говорил, что по данным российской Генпрокуратуры, в 2020 году всего было совершенно более 2 млн преступлений.

Из них иностранцами и лицами без гражданства (эта категория как раз включает в себя внешних трудовых мигрантов) всего лишь 34 400 преступлений, что составляет менее 1,7% от всего числа. При этом в 2020 году на территории России иностранцев было около 9,3 млн человек, что составляет примерно 6% от всего российского населения.

«Грубо говоря, 98,3% преступлений в России совершают российские граждане. В разных регионах ситуация будет различаться. В той же Москве процент мигрантской преступности будет несколько выше, потому что число трудовых мигрантов здесь намного больше, чем в других городах России», — сказал он.

Борьба за профессии

Чупик считает, что необходимо усиленно бороться за то, чтобы для мигрантов не было искусственных ограничений по профессиям. По ее мнению, такие ограничения приводят к коррупции.

«Например, в России запрещено таксистам пользоваться иностранными правами. Нужно снять ограничения на профессии, за исключением тех, где имеется доступ к государственной тайне и так далее. В Тверской области для мигрантов запрещены 38 специальностей. Там мигрант не может работать, например, в частном доме ни садовником, ни нянькой, ни сиделкой. Там работают не меньше мигрантов, чем в других областях. Для чего это сделано? Там ходит участковый и собирает деньги, потому что ему нужно сдать кассу наверх. Это все построено на коррупции и ради коррупции», — сказала она.

Возможные изменения для мигрантов в России

По словам Чупик, в России готовятся как минимум два документа, которые могут значительно повлиять на жизнь мигрантов. Первый документ — Порядок привлечения иностранной рабочей силы в период пандемии.

«Это визовый режим совмещенный с рабством. Массовые централизованные завозы. При этом мигрант должен будет две недели соблюдать карантин — он не имеет права в это время оформлять себе патент. Работодатель обязан обеспечить его жильем и едой. Вы понимаете, что это будет за жилье и еда. Мигрант сам не имеет права размещаться там, где хочет и кушать то, что хочет.

Он не может сам себе оформить патент, это будет делать работодатель, а потом высчитывать у него из зарплаты. Как вы думаете, работодатель вычтет у него из зарплаты столько же сколько стоит патент? Я боюсь, что у него вычтет из зарплаты раза в три больше.

На полицию возложена обязанность контролировать, чтобы мигранты были именно у тех работодателей, по заявкам которых они будут ввезены. Как только с этим работником будет расторгнут трудовой договор работодатель обязан его за свой счет вывезти. Работодателям при этом разрешено бронировать на счетах мигрантов деньги на их вывоз», — сообщила Чупик.

Второй документ — это законопроект, который готовит Главное управление по вопросам миграции при МВД России. Он касается мигрантов, которые будут въезжать в страну на более чем 31 день суммарно в год.

«Мигранту надо будет оформлять ID-карту с электронным чипом, которая будет отслеживать его по ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система). Его будет регистрировать принимающая сторона в миграционном центре. Реальные арендодатели жилья ни за что не поедут регистрировать мигранта. Вообразите какая это кормушка. Регистрировать мигранта будут по координатам ГЛОНАСС, а не по обычному адресу. В случае уклонения от координат мигрантов будут штрафовать», — сказала она.

Мигранты отбирают рабочие места?

По ее словам, в целом, мигранты начали уезжать из России еще до пандемии из-за резкого повышения курса доллара.

«Стало экономически нецелесообразно для мигрантов работать. Поэтому произошел их массовый отток», — сказала она.

Правозащитница отмечает, что отток мигрантов показал, насколько сложно найти на их места россиян.

«Это из-за того, что россияне получили, как правило более высокий уровень образования. Они считают, что нельзя идти работать с таким образованием дворником или каменщиком. Кроме этого, россияне в среднем сильно старше, чем мигранты», — сказала Чупик.

«Чужая культура»

По мнению Чупик, страх потери своей культуры свойственен малым, а не имперским народам.

Малые народы как правило живут рядом с куда более многочисленными империями и поэтому они боятся, что последние их уничтожат. Но с Россией, которая когда-то была империей, в этом смысле всё иначе и она ведёт себя как «колония чья-та».

«Россияне боятся, что чужая культура не обогатит их культуру, а непременно разрушит. Это глубоко российское явление […] Узбекистан в святые времена тоже был чем-то вроде империи. Так вот узбекам не свойственен страх за свою культуру. Они вообще не боятся потерять свою идентичность и культуру […].

Также боятся за свою культуру в пространстве СНГ — кыргызы. Они верят в то, что их культуру кто-то собирается истребить. Боятся за свой язык, но не боятся за свою культуру казахи […]. Россия в этом смысле ведет себя как чья-то колония и кто-то Россию как колонию угнетает, какая-то метрополия. Узбекистан как метрополия угнетает Россию как колонию», — сказала она.

Мигранты и пандемия

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и принятых ограничений в России множество трудовых мигрантов остались без работы. В результате часть мигрантов начала возвращаться на родину, в том числе и кыргызстанцы.

Но из-за закрытых границ и прекращения авиасообщения вернуться на родину тоже было проблематично. Власти возвращали кыргызстанцев на родину чартерными рейсами, в основном пожилых, женщин и детей.

В октябре 2020 года Российский Центр стратегических разработок (ЦСР) в своей онлайн-презентации исследования бизнес-среды России во время пандемии сообщил, что 40% компаний, которые работали с мигрантами, столкнулись с оттоком рабочей силы.

Мэр Москвы Сергей Собянин также в октябре заявил о нехватке рабочих в городе — по его данным на октябрь 2020 года, количество трудовых мигрантов сократилось на 40%. Вследствие этого столичные власти привлекли для «ручного труда» россиян из регионов страны, так как «не все москвичи готовы брать в руки лопату, метлу или лом». Кроме этого, на стройках Москвы недоставало десятков тысяч рабочих — на этих позициях раньше работали мигранты.

А 16 декабря 2020 года МВД сообщило, что количество мигрантов в стране снизилось почти в два раза — в России тогда находилось 6,3 млн мигрантов. При этом в разные периоды количество мигрантов в России колеблется от 9 до 11 млн человек.

Минстрой России 17 декабря предложил упростить въезд в страну для трудовых мигрантов, работающих на стройках. В ведомстве тогда сообщили, что на начало декабря в 50 из 77 регионов не хватало работников на строительных объектах.

В 2020 году в России было зарегистрировано более 700 тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана, в то время как в 2019 — более 1 млн человек.

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