Пресс-служба мэрии Оша рассказала о том как в городе праздновали Нооруз 21 марта.

По информации пресс-службы, в разных частях города прошли массовые гуляния. Праздник начался в парке «Мээрим», где студенты и преподаватели Ошского гуманитарного университета приготовили сумолок. Также на центральной площади состоялись фестиваль плова и сельскохозяйственная ярмарка.



Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов играет в альчики. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош.

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов поздравил жителей города и вручил от мэрии каждому вузу благодарственные письма и денежные премии.

«На площади прошла широкая праздничная программа с участием творческих, танцевальных и песенных коллективов всех театров города. Также рядом с площадью для всех желающих организованы соревнования по национальным видам спорта: перетягивание каната, поднятие гири, ордо, борьба, армрестлинг и настольный теннис», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Мэр Таалайбек Сарыбашов. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош.

Кроме праздничного концерта на площади, в каждом местном территориальном управлении (МТУ) Оша приготовили сумолок и организовали праздничную программу с национальными обычаями и традициями, выставками национальных блюд и торжественным застольем.

Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии города Ош.

При этом в Кыргызстане все еще действует режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19, который включает ограничение на проведение массовых мероприятий.

Ранее правительство Кыргызстана заявило об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране, поэтому мэрия Бишкека отменила запланированное празднование Нооруза в столице.

Всю последнюю неделю наблюдается рост заболевания коронавирусом в Бишкеке и Чуйской области, в остальных регионах страны число новых случаев невелико.

В Оше на 22 марта ситуация остается стабильной — в течение месяца каждые сутки выявляют от одного до трех новых случаев заражения COVID-19 или не выявляют вовсе.

*Нооруз или День весеннего равноденствия — традиционный зороастрийский праздник, который ежегодно отмечается 21 марта. Нооруз празднуют почти во всех странах Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане.