По данным сайта ОАО «Электрические станции», на 22 марта объём воды в Токтогульском водохранилище снизился до 8,826 млрд кубометров воды.

При этом, среднесуточный приток воды в водохранилище составляет 100 кубометров в секунду, а расход 400.

Максимальный объем Токтогульского водохранилища — 19,5 млрд кубометров. «Нормальным» считается уровень в 17 млрд, и все, что ниже, может привести к перегрузке подстанций электроэнергии и к отключениям.

Об уменьшении объема воды в Токтогульском водохранилище говорил еще в феврале этого года глава Нацэнергохолдинга Бакыт Сыдыков. Тогда он заявил, что за осенне-зимний период (ОЗП), по потреблению электроэнергии в 2020 году Кыргызстан уже дошел до пика, так как ежегодно идет естественный прирост — новые предприятия и дома вводятся в эксплуатацию. Размер такого ежегодного прироста составляет 4%-5%.

Тогда же Сыдыков заявлял, что из-за большего расхода воды, к 1 апреля ее объем в водохранилище составит примерно 8,5 млрд кубометров. А если правительство не примет никаких мер, то к апрелю 2022 года есть риск уменьшения объема воды до отметки в 5,5 млрд кубометров.

Тему об уменьшении объема воды в Токтогульском водохранилище поднимал в январе и кандидат в президенты Аймен Касенов. Тогда он заявлял, что объем воды в водохранилище уже составил 7-8 млрд кубометров, тогда как «критическая точка» — 6 млрд кубометров. По его словам, в этом случае страна может оказаться на грани катастрофы.

Однако тогда слова Касенова опровергли в Нацэнергохолдинге заявив, что уровень воды на тот момент составлял 11 млрд кубометров.

Энергетический кризис в Кыргызстане

Кризис в энергетическом секторе для Кыргызстана не нова. У страны уже был опыт веерных отключений из-за низкого уровня воды при правлении беглого президента Курманбека Бакиева. Постоянные отключения света негативно сказались на рейтинге Бакиева, и без того снижавшегося из-за множества других факторов — например, коррупции и рейдерства.

После революции 2010 года власти страны, встречаясь со снижением воды в водохранилище, обещают гражданам не допустить повторения веерных отключений. При этом в декабре 2020 уровень воды в водохранилище был выше — 13 миллиардов кубометров.

Тогда вице-премьер Равшан Сабиров говорил, что из-за увеличения потребления электроэнергии подстанции сильно перегружены и возможно будут автоматические отключения света. А гендиректор ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев тогда же сообщил, что из-за проблем в казахской энергосистеме договор на импорт электроэнергии сейчас не выполняется в полном объеме.

Кроме этого, проблему с нехваткой электроэнергии признает и президент Садыр Жапаров. В марте в интервью казахскому изданию он сообщил, что «ситуация развивается не лучшим образом», и низкий уровень воды может привести к «катастрофе».

Для решения проблемы власти страны рассматривают вопрос импорта электроэнергии из Казахстана и Узбекистана.

«Если не обеспечить поставки извне, то нам придется обеспечивать свою страну электроэнергией самостоятельно, но вследствие этого в вегетационный период никому не хватит воды. И в итоге уровень воды в водохранилище Токтогул снизится», — пояснил президент.