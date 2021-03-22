В Чолпон-Ате 21 марта завершились республиканские игры по кок-бору «Нооруз 2021». Это ежегодный турнир приуроченный к празднику Нооруз, а их финал всегда проходит 21 марта.

Турнир делится на две лиги — Высшая лига и Первая лига. В этом году турнир начался 17 марта.

Высшую лигу выиграла команда «Ынтымак» из Таласской области. Она обыграла «Достук» из Ошской области в буллитах со счётом 6:5.

Фото: Федерация кок-бору

Первую лигу выиграла команда «Кара-Буура» из Таласской области и перешла в Высшую лигу. Она обыграли Иссык-Кульский «Жети-Огуз» со счетом 2:1.

Фото: Федерация кок-бору

Лучшими игроками турнира признали игрока из «Ынтымак» Нуржана Мелисбек уулу в Высшей лиге, и Ариета Толонова из «Кара-Бууры» Первой лиги. Их наградили денежными призами.

Звания лучшей лошади в Высшей лиге дали лошади по кличке Шахмат «Достука», а в Первой лиге Чемпион из «Жети-Огуза». Их также наградили денежными призами.

Фото: Федерация кок-бору Фото: Федерация кок-бору

Кок-бору — кыргызская национальная конноспортивная игра. Суть её заключается в том, что всадники борются за тушу козла — необходимо не только завладеть ею, но и удержать, а затем забросить в «казан» (ворота) команды соперника.

В 2017 году ЮНЕСКО внесла Кок-бору в список нематериального наследия человечества.