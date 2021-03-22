Республиканский штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 73 человек. Больше всего заболевших в столице.
- Бишкек — 58;
- Иссык-Кульская область — 7;
- Джалал-Абадская область — 5.
- Ошская область — 2;
- Чуйская область — 1.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 87 462 случая заражения коронавирусом.
По данным минздрава, за сутки не зафиксировано ни одной смерти пациента с COVID-19. При этом за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 490 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 38 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 84 223 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Также среди медиков выявили один случай заражения COVID-19. Медработник заразился в Чуйской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 220 медработников, из которых выздоровели всего 4 195.
Рост заболеваемости COVID-19
Ранее первый вице-премьер-министр Артем Новиков заявил, что в Кыргызстане ухудшается эпидемиологическая ситуация и поручил всем медучреждениям быть наготове.
Так, 14 марта в стране было всего 32 новых случая заражения, 22 из которых — в Бишкеке. Однако уже на следующий день выявили в два раза больше заражений COVID-19, увеличилось количество заболевших в Чуйской области.
Всю последнюю неделю наблюдается рост заболевания коронавирусом в Бишкеке и Чуйской области, в остальных регионах страны число новых случаев невелико. При этом в Таласской области уже долгое время нет новых случаев заражения.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации мэрия Бишкека отменила празднование Нооруза — дня весеннего равноденствия. Также и в Иссык-Кульской области власти решили частично не проводить массовых мероприятий.
По данным Республиканского штаба, на 22 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 446 пациентов, из них 125 — в тяжелом состоянии, а 19 — в крайне тяжелом. Кроме этого, еще 360 пациентов лечатся амбулаторно.