Республиканский штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 73 человек. Больше всего заболевших в столице.

Бишкек — 58;

Иссык-Кульская область — 7;

Джалал-Абадская область — 5.

Ошская область — 2;

Чуйская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 87 462 случая заражения коронавирусом.

По данным минздрава, за сутки не зафиксировано ни одной смерти пациента с COVID-19. При этом за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 490 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 38 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 84 223 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Также среди медиков выявили один случай заражения COVID-19. Медработник заразился в Чуйской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 220 медработников, из которых выздоровели всего 4 195.

Рост заболеваемости COVID-19

Ранее первый вице-премьер-министр Артем Новиков заявил, что в Кыргызстане ухудшается эпидемиологическая ситуация и поручил всем медучреждениям быть наготове.

Так, 14 марта в стране было всего 32 новых случая заражения, 22 из которых — в Бишкеке. Однако уже на следующий день выявили в два раза больше заражений COVID-19, увеличилось количество заболевших в Чуйской области.

Всю последнюю неделю наблюдается рост заболевания коронавирусом в Бишкеке и Чуйской области, в остальных регионах страны число новых случаев невелико. При этом в Таласской области уже долгое время нет новых случаев заражения.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации мэрия Бишкека отменила празднование Нооруза — дня весеннего равноденствия. Также и в Иссык-Кульской области власти решили частично не проводить массовых мероприятий.

По данным Республиканского штаба, на 22 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 446 пациентов, из них 125 — в тяжелом состоянии, а 19 — в крайне тяжелом. Кроме этого, еще 360 пациентов лечатся амбулаторно.